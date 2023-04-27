Полиция проводит проверку по факту избиения ученицы в тюменской школе. Видео

Избиением девочки, произошедшем в школе №65 в Тюмени, заинтересовалась полиция

28 апреля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту избиения ученицы школы №65 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту избиения ученицы школы №65 в Тюмени, кадры расправы над которой со стороны другой девочки попали в социальные сети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка. Будут установлены обстоятельства произошедшего, им будет дана правовая оценка», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Поводом для разбирательства стало видео, попавшее в социальные сети. На нем одна из учениц школы №65 жестоко бьет другую девочку: хватает за волосы, роняет на землю, пинает ногами. Жертва не пытается давать отпор. Директор образовательного учреждения Оксана Фокина в разговоре с URA.RU заявила, что с участницами конфликта провели профилактическую работу. С детьми и их родителями пообщались специалисты социально-психологической службы и школьный инспектор ПДН.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту избиения ученицы школы №65 в Тюмени, кадры расправы над которой со стороны другой девочки попали в социальные сети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка. Будут установлены обстоятельства произошедшего, им будет дана правовая оценка», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Поводом для разбирательства стало видео, попавшее в социальные сети. На нем одна из учениц школы №65 жестоко бьет другую девочку: хватает за волосы, роняет на землю, пинает ногами. Жертва не пытается давать отпор. Директор образовательного учреждения Оксана Фокина в разговоре с URA.RU заявила, что с участницами конфликта провели профилактическую работу. С детьми и их родителями пообщались специалисты социально-психологической службы и школьный инспектор ПДН.