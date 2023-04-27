27 апреля 2023

Полиция проводит проверку по факту избиения ученицы в тюменской школе. Видео

Избиением девочки, произошедшем в школе №65 в Тюмени, заинтересовалась полиция
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту избиения ученицы школы №65 Фото:

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту избиения ученицы школы №65 в Тюмени, кадры расправы над которой со стороны другой девочки попали в социальные сети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка. Будут установлены обстоятельства произошедшего, им будет дана правовая оценка», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Поводом для разбирательства стало видео, попавшее в социальные сети. На нем одна из учениц школы №65 жестоко бьет другую девочку: хватает за волосы, роняет на землю, пинает ногами. Жертва не пытается давать отпор.

Директор образовательного учреждения Оксана Фокина в разговоре с URA.RU заявила, что с участницами конфликта провели профилактическую работу. С детьми и их родителями пообщались специалисты социально-психологической службы и школьный инспектор ПДН.

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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту избиения ученицы школы №65 в Тюмени, кадры расправы над которой со стороны другой девочки попали в социальные сети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка. Будут установлены обстоятельства произошедшего, им будет дана правовая оценка», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Поводом для разбирательства стало видео, попавшее в социальные сети. На нем одна из учениц школы №65 жестоко бьет другую девочку: хватает за волосы, роняет на землю, пинает ногами. Жертва не пытается давать отпор. Директор образовательного учреждения Оксана Фокина в разговоре с URA.RU заявила, что с участницами конфликта провели профилактическую работу. С детьми и их родителями пообщались специалисты социально-психологической службы и школьный инспектор ПДН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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