Авиационная техника МЧС помогает в тушении пожаров в трех округах Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС РФ по Курганской области.
«Авиация МЧС России продолжает работу по ликвидации природных пожаров в Кетовском, Мишкинском, Юргамышском муниципальных округах Курганской области и в пригороде Кургана», — рассказали в пресс-службе чрезвычайного управления. На пожарах работают два самолета и один вертолет МЧС.
По данным управления, вертолет МИ-8 сбрасывает воду на огонь в Мишкинском и Юргамышском округах. Самолет БЕ-200 тушит пожар возле курганского микрорайона Утяк. ИЛ-76 работает возле микрорайона Шепотково в Кургане.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане приземлился самолет БЕ-200 МЧС России. Он прибыл на помощь в тушении масштабных пожаров в регионе.
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