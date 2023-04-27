27 апреля 2023

В трех курганских округах пожары тушат при помощи самолетов МЧС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, тушение пожара
В Курганской области тушат пожары с воздуха Фото:
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Авиационная техника МЧС помогает в тушении пожаров в трех округах Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС РФ по Курганской области.

«Авиация МЧС России продолжает работу по ликвидации природных пожаров в Кетовском, Мишкинском, Юргамышском муниципальных округах Курганской области и в пригороде Кургана», — рассказали в пресс-службе чрезвычайного управления. На пожарах работают два самолета и один вертолет МЧС.

По данным управления, вертолет МИ-8 сбрасывает воду на огонь в Мишкинском и Юргамышском округах. Самолет БЕ-200 тушит пожар возле курганского микрорайона Утяк. ИЛ-76 работает возле микрорайона Шепотково в Кургане.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане приземлился самолет БЕ-200 МЧС России. Он прибыл на помощь в тушении масштабных пожаров в регионе.

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Авиационная техника МЧС помогает в тушении пожаров в трех округах Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС РФ по Курганской области. «Авиация МЧС России продолжает работу по ликвидации природных пожаров в Кетовском, Мишкинском, Юргамышском муниципальных округах Курганской области и в пригороде Кургана», — рассказали в пресс-службе чрезвычайного управления. На пожарах работают два самолета и один вертолет МЧС. По данным управления, вертолет МИ-8 сбрасывает воду на огонь в Мишкинском и Юргамышском округах. Самолет БЕ-200 тушит пожар возле курганского микрорайона Утяк. ИЛ-76 работает возле микрорайона Шепотково в Кургане. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане приземлился самолет БЕ-200 МЧС России. Он прибыл на помощь в тушении масштабных пожаров в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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