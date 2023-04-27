27 апреля 2023

Для борьбы с пожарами в Курганскую область прибыл самолет-амфибия

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В Кургане приземлился самолет-амфибия Фото:

В аэропорту Кургана приземлился самолет-амфибия. Он прибыл для тушения масштабных пожаров. Об этом сообщается в группе «Аэропорт Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Прибыл самолет-амфибия БЕ-200ЧС МЧС России. Аварийно-спасательные силы и средства аэропорта переведены в усиленный режим», — говорится в паблике аэропорта.

Обеспечение полетов в аэропорту Кургана осуществляется в штатном режиме в соответствии с руководящими документами. «Вчера 27 апреля в Курган на тушение пожаров прибыл ИЛ-76 МЧС России и сразу начал работать», — рассказали представители курганского аэропорта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области зафиксированы три масштабных пожара, в которых горели дома и строения. Всего в регионе пожары охватили около восьми тысяч квадратных метров.

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В аэропорту Кургана приземлился самолет-амфибия. Он прибыл для тушения масштабных пожаров. Об этом сообщается в группе «Аэропорт Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Прибыл самолет-амфибия БЕ-200ЧС МЧС России. Аварийно-спасательные силы и средства аэропорта переведены в усиленный режим», — говорится в паблике аэропорта. Обеспечение полетов в аэропорту Кургана осуществляется в штатном режиме в соответствии с руководящими документами. «Вчера 27 апреля в Курган на тушение пожаров прибыл ИЛ-76 МЧС России и сразу начал работать», — рассказали представители курганского аэропорта. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области зафиксированы три масштабных пожара, в которых горели дома и строения. Всего в регионе пожары охватили около восьми тысяч квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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