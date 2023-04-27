Для борьбы с пожарами в Курганскую область прибыл самолет-амфибия

28 апреля 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

В Кургане приземлился самолет-амфибия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Кургана приземлился самолет-амфибия. Он прибыл для тушения масштабных пожаров. Об этом сообщается в группе «Аэропорт Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Прибыл самолет-амфибия БЕ-200ЧС МЧС России. Аварийно-спасательные силы и средства аэропорта переведены в усиленный режим», — говорится в паблике аэропорта. Обеспечение полетов в аэропорту Кургана осуществляется в штатном режиме в соответствии с руководящими документами. «Вчера 27 апреля в Курган на тушение пожаров прибыл ИЛ-76 МЧС России и сразу начал работать», — рассказали представители курганского аэропорта. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области зафиксированы три масштабных пожара, в которых горели дома и строения. Всего в регионе пожары охватили около восьми тысяч квадратных метров.

В аэропорту Кургана приземлился самолет-амфибия. Он прибыл для тушения масштабных пожаров. Об этом сообщается в группе «Аэропорт Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Прибыл самолет-амфибия БЕ-200ЧС МЧС России. Аварийно-спасательные силы и средства аэропорта переведены в усиленный режим», — говорится в паблике аэропорта. Обеспечение полетов в аэропорту Кургана осуществляется в штатном режиме в соответствии с руководящими документами. «Вчера 27 апреля в Курган на тушение пожаров прибыл ИЛ-76 МЧС России и сразу начал работать», — рассказали представители курганского аэропорта. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области зафиксированы три масштабных пожара, в которых горели дома и строения. Всего в регионе пожары охватили около восьми тысяч квадратных метров.