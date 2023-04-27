Пермяки назвали места, куда они поедут на майские праздники

Самым популярным направлением на майские праздники у пермяков стал Санкт-Петербург

Петербург стал самым популярным направлением у пермяков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большая часть пермяков, которые собираются на майские праздники отправиться в путешествие, планируют поездки по России. Самым популярным городом среди жителей Пермского края стал Санкт-Петербург. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Яндекса.

«Среди российских городов по популярности среди пермяков лидируют: Петербург, Сочи, Казань», — говорится в исследовании. Также в топ популярных вошли Москва, Екатеринбург, Ижевск, Тюмень, Нижний Новгород, Махачкала и Уфа.

Часть пермяков на праздники отправится за границу. По традиции, самое популярное направление у жителей края — Турция. На втором месте — Армения, тройку замыкает Беларусь, в которую недавно открыли прямые перелеты. На четвертом месте — Израиль, пятом — Италия.