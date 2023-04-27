27 апреля 2023

Пермяки назвали места, куда они поедут на майские праздники

Самым популярным направлением на майские праздники у пермяков стал Санкт-Петербург
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, экскурсия, прогулочный катер, река фонтанка, петербург
Петербург стал самым популярным направлением у пермяков Фото:

Большая часть пермяков, которые собираются на майские праздники отправиться в путешествие, планируют поездки по России. Самым популярным городом среди жителей Пермского края стал Санкт-Петербург. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Яндекса.

«Среди российских городов по популярности среди пермяков лидируют: Петербург, Сочи, Казань», — говорится в исследовании. Также в топ популярных вошли Москва, Екатеринбург, Ижевск, Тюмень, Нижний Новгород, Махачкала и Уфа.

Часть пермяков на праздники отправится за границу. По традиции, самое популярное направление у жителей края — Турция. На втором месте — Армения, тройку замыкает Беларусь, в которую недавно открыли прямые перелеты. На четвертом месте — Израиль, пятом — Италия.

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Большая часть пермяков, которые собираются на майские праздники отправиться в путешествие, планируют поездки по России. Самым популярным городом среди жителей Пермского края стал Санкт-Петербург. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Яндекса. «Среди российских городов по популярности среди пермяков лидируют: Петербург, Сочи, Казань», — говорится в исследовании. Также в топ популярных вошли Москва, Екатеринбург, Ижевск, Тюмень, Нижний Новгород, Махачкала и Уфа. Часть пермяков на праздники отправится за границу. По традиции, самое популярное направление у жителей края — Турция. На втором месте — Армения, тройку замыкает Беларусь, в которую недавно открыли прямые перелеты. На четвертом месте — Израиль, пятом — Италия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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