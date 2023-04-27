Пермский театр отменил спектакль о ситуации на Украине по прозе Прилепина

28 апреля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Захар Прилепин жестко отреагировал на отмену спектакля по его произведениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чайковский театр драмы и комедии (Пермский край) отменил премьеру спектакля «Смерти нет», а его режиссера и худрука театра Александра Борисова уволили. В основу постановки о Великой отечественной войне и современной ситуации на Украине легли рассказы Дмитрия Стешина и произведения Захара Прилепина. В театре говорят, что отмена произошла «по техническим причинам». Но режиссер уверен — актеры саботировали спектакль, так как выступают против спецоперации РФ, а уже из-за этого уволили его самого. «Получил уведомление о прекращении со мной трудовых отношений. Уволен по 278 статье — без объяснения причин. Конечно, в устной форме мне проговорили в Управлении культуры, что причина увольнения в заявлениях об уходе от пяти артистов театра… Мне было известно отношение этих актеров к спецоперации на Украине. В октябре один „испуганный патриот“ покинул Россию и театр в период мобилизации», — пишет Борисов в соцсети «ВКонтакте». Текст заявления также распространил Захар Прилепин. Режиссер уверен, что после его ухода артисты, которые написали заявление об увольнении, вернутся в театр, так как администрация поддерживает их, а не художественного руководителя. С ним соглашается и Прилепин, который прокомментировал ситуацию в своем telegram-канале. «Судя по всему, рокировка с худруком Борисовым приведет к тому, что на его место сядет человек правильных идеологических убеждений. Что сказать? Проиграли и проигрываем мы все», — пишет он. Премьера постановки «Смерти нет» должна была состояться 5 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чайковский театр драмы и комедии (Пермский край) отменил премьеру спектакля «Смерти нет», а его режиссера и худрука театра Александра Борисова уволили. В основу постановки о Великой отечественной войне и современной ситуации на Украине легли рассказы Дмитрия Стешина и произведения Захара Прилепина. В театре говорят, что отмена произошла «по техническим причинам». Но режиссер уверен — актеры саботировали спектакль, так как выступают против спецоперации РФ, а уже из-за этого уволили его самого. «Получил уведомление о прекращении со мной трудовых отношений. Уволен по 278 статье — без объяснения причин. Конечно, в устной форме мне проговорили в Управлении культуры, что причина увольнения в заявлениях об уходе от пяти артистов театра… Мне было известно отношение этих актеров к спецоперации на Украине. В октябре один „испуганный патриот“ покинул Россию и театр в период мобилизации», — пишет Борисов в соцсети «ВКонтакте». Текст заявления также распространил Захар Прилепин. Режиссер уверен, что после его ухода артисты, которые написали заявление об увольнении, вернутся в театр, так как администрация поддерживает их, а не художественного руководителя. С ним соглашается и Прилепин, который прокомментировал ситуацию в своем telegram-канале. «Судя по всему, рокировка с худруком Борисовым приведет к тому, что на его место сядет человек правильных идеологических убеждений. Что сказать? Проиграли и проигрываем мы все», — пишет он. Премьера постановки «Смерти нет» должна была состояться 5 мая.