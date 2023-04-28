В Курганской области 1 мая нельзя будет купить алкоголь

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Продажу алкоголя 1 мая запретят из-за опасения новых ЧС Фото:

В Курганской области запретят продавать алкоголь 1 мая. Об этом сообщают представители департамента экономического развития региона.

«1 и 9 мая 2023 года на территории Курганской области нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах. Исключениями могут стать только заведения общественного питания», — говорится в сообщении ведомства.

Такой запрет, как передают в департаменте, принят на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В регионе в настоящее время введен особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено.

Ранее URA.RU писало, что в из-за пожаров в Кургане введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе на майские праздники сохранится высокая пожарная опасность.

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В Курганской области запретят продавать алкоголь 1 мая. Об этом сообщают представители департамента экономического развития региона. «1 и 9 мая 2023 года на территории Курганской области нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах. Исключениями могут стать только заведения общественного питания», — говорится в сообщении ведомства. Такой запрет, как передают в департаменте, принят на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В регионе в настоящее время введен особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено. Ранее URA.RU писало, что в из-за пожаров в Кургане введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе на майские праздники сохранится высокая пожарная опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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