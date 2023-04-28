В Курганской области 1 мая нельзя будет купить алкоголь

В Курганской области запретят продавать алкоголь 1 мая. Об этом сообщают представители департамента экономического развития региона.
«1 и 9 мая 2023 года на территории Курганской области нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах. Исключениями могут стать только заведения общественного питания», — говорится в сообщении ведомства.
Такой запрет, как передают в департаменте, принят на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В регионе в настоящее время введен особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено.
Ранее URA.RU писало, что в из-за пожаров в Кургане введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе на майские праздники сохранится высокая пожарная опасность.
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