28 апреля 2023

Полянский дал жесткий отпор постпреду США в ООН из-за ее слов о России

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Дмитрий Полянский отреагировал на критику представителя США при ООН Фото:

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил американского представителя в организации Линду Томас-Гринфилд в лицемерии после слов в адрес РФ. По его мнению, фальшивость кроется в попытках США навязывать всему миру свои правила.

«Это можно рассматривать как воплощение иронии и лицемерия только в том случае, если вы хотите править миром как своим задним двором и заставить его подчиняться вашим самопровозглашенным „правилам, основанным на международном порядке“» — написал Полянский в ответ на слова Томас-Гринфилд на своей странице в Twitter. Он призвал США начать привыкать к «новому миру» отложив снисходительную исключительность в сторону.

Ранее Томас-Гринфилд назвала председательство РФ в Совбезе ООН воплощением иронии и лицемерия, передает MK.RU. По мнению президента США Джо Байдена, его страна сейчас находится в наилучшем положении за последние годы и в полной готовности к соперничеству с любым государством в мире.

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил американского представителя в организации Линду Томас-Гринфилд в лицемерии после слов в адрес РФ. По его мнению, фальшивость кроется в попытках США навязывать всему миру свои правила. «Это можно рассматривать как воплощение иронии и лицемерия только в том случае, если вы хотите править миром как своим задним двором и заставить его подчиняться вашим самопровозглашенным „правилам, основанным на международном порядке“» — написал Полянский в ответ на слова Томас-Гринфилд на своей странице в Twitter. Он призвал США начать привыкать к «новому миру» отложив снисходительную исключительность в сторону. Ранее Томас-Гринфилд назвала председательство РФ в Совбезе ООН воплощением иронии и лицемерия, передает MK.RU. По мнению президента США Джо Байдена, его страна сейчас находится в наилучшем положении за последние годы и в полной готовности к соперничеству с любым государством в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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