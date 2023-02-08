Байден похвастался положением США в мире

США находятся в наилучшем своем положении за последние десятилетия и в полной готовности к соперничеству с любым государством на международной арене. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Сегодня США в самой сильной позиции за десятилетия», — передает слова Байдена РИА Новости. Он добавил, что ранее многие говорили о потере Вашингтоном своей былой мощи и одновременном усилении Китая, но теперь ситуация изменилась и США находятся в наилучшем положении для соперничества с КНР и другими странами.
Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предпринимает попытки лишить Россию влияния в ООН. Для достижения таких целей США призывают к реформе Совета Безопасности ООН.
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