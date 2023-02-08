Байден похвастался положением США в мире

Байден заявил, что США находятся в наилучшем положении в мире
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
США готовы к соперничеству с другими государствами, заявил Джо Байден Фото:

США находятся в наилучшем своем положении за последние десятилетия и в полной готовности к соперничеству с любым государством на международной арене. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Сегодня США в самой сильной позиции за десятилетия», — передает слова Байдена РИА Новости. Он добавил, что ранее многие говорили о потере Вашингтоном своей былой мощи и одновременном усилении Китая, но теперь ситуация изменилась и США находятся в наилучшем положении для соперничества с КНР и другими странами.

Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предпринимает попытки лишить Россию влияния в ООН. Для достижения таких целей США призывают к реформе Совета Безопасности ООН.

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США находятся в наилучшем своем положении за последние десятилетия и в полной готовности к соперничеству с любым государством на международной арене. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Сегодня США в самой сильной позиции за десятилетия», — передает слова Байдена РИА Новости. Он добавил, что ранее многие говорили о потере Вашингтоном своей былой мощи и одновременном усилении Китая, но теперь ситуация изменилась и США находятся в наилучшем положении для соперничества с КНР и другими странами. Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предпринимает попытки лишить Россию влияния в ООН. Для достижения таких целей США призывают к реформе Совета Безопасности ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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