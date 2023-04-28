В Белгородской области мобилизованный мужчина покончил с собой

Под Белгородом умер мобилизованный из Ленинградской области, он мог совершить суицид. Об этом сообщили источники в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции.
«Военнослужащему было 47 лет. Мужчину призвали на службу в рамках частичной мобилизации из города Сланцы в Ленинградской области», — пишет РБК, ссылаясь на источники в силовых структурах. По словам одного из собеседников, мобилизованный из Ленинградской области Илья Б., скорее всего, покончил жизнь самоубийством в городе Алексеевка к востоку от Белгорода.
Ранее сообщалось, что в учебном центре в Свердловской области умерли двое мобилизованных, один из них предположительно совершил суицид, передает РБК. Позже уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова подтвердила информацию о самоубийстве одного мобилизованного. По ее словам, мужчина был родом из Курганской области.
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