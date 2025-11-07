Мамаев против Айзы: кто победит на проекте «Ставка на любовь»

Айза вместе со Степаном Кузьменко в шаге от победы на шоу «Ставка на любовь» Фото: Соцсети

На телеканале «Пятница» подходит к финалу первый сезон шоу «Ставка на любовь». На реалити звездные пары соревнуются за крупный приз, проходя проверку своих отношений. Несколько звездных семей уже не выдержали давления и распались прямо на проекте. О шоу «Ставка на любовь» и финалистах — в материале URA.RU.

Что за шоу «Ставка на любовь»

«Ставка на любовь» — реалити-проект телеканала «Пятница», где знаменитые пары проверяют свои чувства и взаимопонимание. Формат объединяет элементы экстремальных испытаний, психологических игр и азартного шоу. В отличие от привычных реалити, здесь побеждают не самые сильные, ловкие и выносливые, а те, кто умеет чувствовать партнера.

Участники шоу «Ставка на любовь»

Прохор Шаляпин надолго в шоу не задержался Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На протяжении девяти серий на вилле на Бали сменилось более десятка звездных пар. Каждая пришла за своим: кто за пиаром, кто за деньгами, а кто действительно хотел проверить свои отношения.

Анфиса Чехова и Александр Златопольский — телеведущая и актер, вместе около девяти месяцев. Ушли после нескольких серий без скандала.

— телеведущая и актер, вместе около девяти месяцев. Ушли после нескольких серий без скандала. Карина Нигай и Илья Горелов — стилист и предприниматель. Расстались после проекта, не выдержав давления испытаний и конфронтации с другими участниками.

— стилист и предприниматель. Расстались после проекта, не выдержав давления испытаний и конфронтации с другими участниками. Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина — певец и кондитер. На шоу продержались всего одну серию, не справились с физическими заданиями и выбыли первыми.

— певец и кондитер. На шоу продержались всего одну серию, не справились с физическими заданиями и выбыли первыми. Олег и Александра Верещагины — актер Comedy Club и блогер. Опытная, скандальная и очень яркая пара, дольше всех держалась на проекте, создавая конфликты и коалиции.

— актер Comedy Club и блогер. Опытная, скандальная и очень яркая пара, дольше всех держалась на проекте, создавая конфликты и коалиции. Оскар и Юлия Кучера — телеведущий и его супруга. Открыли о себе массу интимных подробностей и покинули проект уже во второй серии.

— телеведущий и его супруга. Открыли о себе массу интимных подробностей и покинули проект уже во второй серии. Павел и Надежда Мамаевы — футболист и его жена, недавно ставшая мамой во второй раз. Пара привнесла в проект спортивный дух и семейную драму и добралась до финала.

— футболист и его жена, недавно ставшая мамой во второй раз. Пара привнесла в проект спортивный дух и семейную драму и добралась до финала. Айза Лилуна Ай и Степан Кузьменко — блогерша и бизнесмен. Самая гармоничная и влюбленная пара шоу. Айза получила предложение руки и сердца в прямом эфире. Еще одни финалисты проекта.

— блогерша и бизнесмен. Самая гармоничная и влюбленная пара шоу. Айза получила предложение руки и сердца в прямом эфире. Еще одни финалисты проекта. Семен и Евгения Кривцовы — блогерша и продюсер онлайн-школ. Семейная пара с тремя детьми, для которых шоу стало возможностью заработать и вернуть популярность. Последние финалисты шоу.

Ведущие проекта — семейная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов. Пара добавляет в шоу атмосферу иронии и легкости, в то время как испытания для участников порой напоминали фильмы ужасов.

Правила игры «Ставка на любовь»

Суть «Ставки на любовь» проста и коварна. Когда на испытания отправляются мужчины, женщины делают ставки: справится ли партнер, займет ли первое или последнее место. И наоборот. Если ставка сыграла — деньги попадают в общий банк пары. Те, кто зарабатывает меньше всех, рискуют попасть в испытание на вылет, а кто выигрывает — получает иммунитет. В ход идет и человеческий фактор: участники голосуют против других пар, создают коалиции, ссорятся и мирятся. Под конец шоу общий призовой фонд достиг 5,77 миллиона рублей.

Скандалы на шоу «Ставка на любовь»

Без интриг и исповедей не обошлось. За первый сезон зрители увидели несколько скандальных моментов:

Признание Оскара Кучеры стало одной из первых сенсаций. Он прямо в эфире рассказал, что нынешняя жена Юлия была его любовницей, когда он еще был женат. Пара вскоре покинула шоу, не выдержав испытаний и давления коллег.

Разлад Нигай и Горелова превратился в громкую историю. Карина жаловалась на бытовые неудобства, требовала «повара», отказывалась участвовать в заданиях, а позже объявила о расставании с Ильей из-за «потери доверия».

Павел Мамаев вновь оказался в центре внимания: он объяснялся по поводу алиментов бывшей жене, а также пытался оправдать свой имидж «плохого парня». Его новая жена Надежда защищала мужа, уверяя, что она не «увела» его из семьи.

Главный конфликт сезона разгорелся между Олегом Верещагиным и Айзой. Сначала они были союзниками, но позже Олег предал Айзу, собрав другую коалицию за ее спиной. В итоге Айза и Степан, вернувшиеся в игру после вылета, обошли Верещагиных и выбили их перед самым финалом.

Айза и Степан тоже не обошлись без критики. Пользователи обвиняли их в том, что их отношения постановочные, а Степан якобы использует Айзу ради пиара. Однако на шоу они демонстрировали уважение и поддержку друг к другу, что выгодно выделяло их среди остальных.

Что произошло в финале шоу «Ставка на любовь»

Шоу ведет Регина Тодоренко вместе с Владом Топаловым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

7 ноября зрители увидели первую часть финала. На вилле Bond Bali участников впервые за все время угостили праздничным завтраком, но радость была недолгой. Мамаев заподозрил подвох и отказался есть, Кривцов — наоборот, ел до упора. Затем пары отправились в «любовное казино», где им предстояло делать ставки не на партнеров, а на собственную стратегию. Можно было потратить часть банка: 300 тысяч — чтобы усложнить жизнь соперникам, 500 тысяч — на бонус для себя, или 2 миллиона — как страховку на случай поражения.

Мамаевы решили остаться честными и не сделали ни одной ставки. Евгения Кривцова выбрала бонус, а Айза предпочла гарантию — два миллиона в случае проигрыша.

Испытание оказалось одним из самых трудных: пары должны были, держась за одну веревку, взобраться по скользкой горке и ударить в гонг. Айза и Степан проявили командную работу: Кузьменко буквально поднял Айзу на руках к вершине, и они стали первыми. Мамаевы финишировали вторыми, а Кривцовы, несмотря на купленный бонус, застряли посередине. Семен сорвался вниз, и пара покинула шоу. Айза потеряла свою ставку, а общий приз уменьшился до 5,27 миллиона рублей.

Вечером прошла церемония вопросов. Айзе припомнили прошлые романы, Надежде Мамаевой задали слишком личные вопросы. Но в итоге вечер свелся к подведению итогов сезона. В конце в игре остались две пары — Айза и Степан Кузьменко, а также Павел и Надежда Мамаевы.

Кто победит в финале шоу «Ставка на любовь»

Мамаевы поборются за главный приз в финале шоу Фото: Соцсети

Если верить намекам из анонса и внимательным зрителям, победа, скорее всего, достанется Айзе и Степану. В тизере виден мужчина без татуировок и пластырей, зажигающий победный файер — это почти наверняка Кузьменко. К тому же их пара прошла через сезон без громких ссор, сдержанно, с уважением друг к другу — что идеально соответствует духу шоу. Однако точно имена финалистов зрители узнают в последнем выпуске проекта.

