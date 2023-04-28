В курганском городе жителей частных домов отрезали траншеей от дороги. Фото

29 апреля 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

В Шадринске траншея мешает жителям проехать к своим домам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Шадринске (Курганская область) жители улицы Советской попросили городские власти поскорее закопать траншею, которая мешает проезду во дворы. Об этом горожане написали на курганском портале «Обратись». «На улице Советской выкопали траншею. Во дворе частных домов у людей находятся септики. Как нам теперь их откачивать?», — рассказали шадринцы в обращении. По словам жителей городские власти прорыли траншею в рамках благоустройства территории. Однако из-за коммунальных работ горожане не могут заехать в свои дворы на автомобилях. «Хотелось бы, чтобы благоустройство не мешало людям», — пояснил житель Шадринска с улицы Советской. «Понимаем ваше недовольство и приносим извинения за временные неудобства. Но иначе работы не провести. Откачать септик возможно с удлиненными рукавами. Наберитесь, пожалуйста, терпения», — сообщили в ответе жителям представители мэрии на сайте «Обратись». Жители Шадринска пожаловались на траншею по улице Советской Фото с портала «Обратись» Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска жаловались на строительный мусор, мешающий автомобилистам. После этого, остатки стройматериалов недалеко от железнодорожного моста были оперативно убраны.

В Шадринске (Курганская область) жители улицы Советской попросили городские власти поскорее закопать траншею, которая мешает проезду во дворы. Об этом горожане написали на курганском портале «Обратись». «На улице Советской выкопали траншею. Во дворе частных домов у людей находятся септики. Как нам теперь их откачивать?», — рассказали шадринцы в обращении. По словам жителей городские власти прорыли траншею в рамках благоустройства территории. Однако из-за коммунальных работ горожане не могут заехать в свои дворы на автомобилях. «Хотелось бы, чтобы благоустройство не мешало людям», — пояснил житель Шадринска с улицы Советской. «Понимаем ваше недовольство и приносим извинения за временные неудобства. Но иначе работы не провести. Откачать септик возможно с удлиненными рукавами. Наберитесь, пожалуйста, терпения», — сообщили в ответе жителям представители мэрии на сайте «Обратись». Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска жаловались на строительный мусор, мешающий автомобилистам. После этого, остатки стройматериалов недалеко от железнодорожного моста были оперативно убраны.