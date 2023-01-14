Стройматериалы, оставленные после ремонта моста над ЖД-путями в Шадринске (Курганская область), опасны для автомобилистов и поездов. Так считают местные жители.
«Строительный материал хранится с нарушением всех норм и правил, угрожая безопасности автомобильного транспорта и железнодорожных составов. На мосту никто не работает. Зачем там что-то складировать? Строительный мусор просто лежит, пластиковое ограждение буквально свисает над железной дорогой», — жалоба шадринцев опубликована на портале обратись.
В администрацию населенного пункта корреспондент URA.RU направил запрос с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.
О том, что в Кургане в отдаленном микрорайоне транспортная прокуратура обнаружила дефекты на путепроводе, который находится над железной дорогой, URA.RU писало в декабре прошлого года. Состояние моста было признано опасным для проходящих там поездов.
По мнению местных жителей, стройматериалы хранятся с нарушением правил
Фото: портал «Обратись»
Шадринцы утверждают, что не смотря на то, что мост закрыт для пешеходов, тротуарную часть исправно очищают
Фото: портал «Обратись»
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Стройматериалы, оставленные после ремонта моста над ЖД-путями в Шадринске (Курганская область), опасны для автомобилистов и поездов. Так считают местные жители. «Строительный материал хранится с нарушением всех норм и правил, угрожая безопасности автомобильного транспорта и железнодорожных составов. На мосту никто не работает. Зачем там что-то складировать? Строительный мусор просто лежит, пластиковое ограждение буквально свисает над железной дорогой», — жалоба шадринцев опубликована на портале обратись. В администрацию населенного пункта корреспондент URA.RU направил запрос с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. О том, что в Кургане в отдаленном микрорайоне транспортная прокуратура обнаружила дефекты на путепроводе, который находится над железной дорогой, URA.RU писало в декабре прошлого года. Состояние моста было признано опасным для проходящих там поездов.