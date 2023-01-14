Жители Шадринска жалуются, что стройматериалы на мосту угрожают безопасности поездов

По словам жителей Шадринска, стройматериалы свисают над железной дорогой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стройматериалы, оставленные после ремонта моста над ЖД-путями в Шадринске (Курганская область), опасны для автомобилистов и поездов. Так считают местные жители.

«Строительный материал хранится с нарушением всех норм и правил, угрожая безопасности автомобильного транспорта и железнодорожных составов. На мосту никто не работает. Зачем там что-то складировать? Строительный мусор просто лежит, пластиковое ограждение буквально свисает над железной дорогой», — жалоба шадринцев опубликована на портале обратись.

В администрацию населенного пункта корреспондент URA.RU направил запрос с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

О том, что в Кургане в отдаленном микрорайоне транспортная прокуратура обнаружила дефекты на путепроводе, который находится над железной дорогой, URA.RU писало в декабре прошлого года. Состояние моста было признано опасным для проходящих там поездов.

По мнению местных жителей, стройматериалы хранятся с нарушением правил Фото: портал «Обратись»