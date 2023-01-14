14 января 2023
13 января 2023

Курганцы рассказали про мост, который опасен для ЖД-составов. Фото

Жители Шадринска жалуются, что стройматериалы на мосту угрожают безопасности поездов
© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, поезда, зима, жд вокзал
По словам жителей Шадринска, стройматериалы свисают над железной дорогой Фото:

Стройматериалы, оставленные после ремонта моста над ЖД-путями в Шадринске (Курганская область), опасны для автомобилистов и поездов. Так считают местные жители.

«Строительный материал хранится с нарушением всех норм и правил, угрожая безопасности автомобильного транспорта и железнодорожных составов. На мосту никто не работает. Зачем там что-то складировать? Строительный мусор просто лежит, пластиковое ограждение буквально свисает над железной дорогой», — жалоба шадринцев опубликована на портале обратись.

В администрацию населенного пункта корреспондент URA.RU направил запрос с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

О том, что в Кургане в отдаленном микрорайоне транспортная прокуратура обнаружила дефекты на путепроводе, который находится над железной дорогой, URA.RU писало в декабре прошлого года. Состояние моста было признано опасным для проходящих там поездов.

По мнению местных жителей, стройматериалы хранятся с нарушением правил
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Шадринцы утверждают, что не смотря на то, что мост закрыт для пешеходов, тротуарную часть исправно очищают
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Стройматериалы, оставленные после ремонта моста над ЖД-путями в Шадринске (Курганская область), опасны для автомобилистов и поездов. Так считают местные жители. «Строительный материал хранится с нарушением всех норм и правил, угрожая безопасности автомобильного транспорта и железнодорожных составов. На мосту никто не работает. Зачем там что-то складировать? Строительный мусор просто лежит, пластиковое ограждение буквально свисает над железной дорогой», — жалоба шадринцев опубликована на портале обратись. В администрацию населенного пункта корреспондент URA.RU направил запрос с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. О том, что в Кургане в отдаленном микрорайоне транспортная прокуратура обнаружила дефекты на путепроводе, который находится над железной дорогой, URA.RU писало в декабре прошлого года. Состояние моста было признано опасным для проходящих там поездов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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