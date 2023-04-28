На тушение курганских пожаров прибыла группа Авиалесоохраны

29 апреля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Курганскую область прислали огнеборцев из Авиалесоохраны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганскую область прибыла группировка авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в своем telegram-канале. «В Мишкинский и Варгашинский муниципальный округа направлены 42 человека. Ожидается прибытие группировки Ямал-спаса», — рассказали в пресс-службе. Группировка Ямал-спаса прибудет в Курганскую область для тушения пожаров в количестве 35 человек. Кроме того, в ликвидации пожаров будут участвовать еще 52 человека авиалесоохраны из Абакана и 50 человек группировки МЧС. Ранее URA.RU писало, что рядом с Курганом в садовом товариществе огнеборцы остановили большой пожар. Удалось локализовать пожар в СНТ «Полянка-2».

В Курганскую область прибыла группировка авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в своем telegram-канале. «В Мишкинский и Варгашинский муниципальный округа направлены 42 человека. Ожидается прибытие группировки Ямал-спаса», — рассказали в пресс-службе. Группировка Ямал-спаса прибудет в Курганскую область для тушения пожаров в количестве 35 человек. Кроме того, в ликвидации пожаров будут участвовать еще 52 человека авиалесоохраны из Абакана и 50 человек группировки МЧС. Ранее URA.RU писало, что рядом с Курганом в садовом товариществе огнеборцы остановили большой пожар. Удалось локализовать пожар в СНТ «Полянка-2».