На тушение курганских пожаров прибыла группа Авиалесоохраны

В Курганскую область прибыла группировка авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в своем telegram-канале.
«В Мишкинский и Варгашинский муниципальный округа направлены 42 человека. Ожидается прибытие группировки Ямал-спаса», — рассказали в пресс-службе.
Группировка Ямал-спаса прибудет в Курганскую область для тушения пожаров в количестве 35 человек. Кроме того, в ликвидации пожаров будут участвовать еще 52 человека авиалесоохраны из Абакана и 50 человек группировки МЧС.
Ранее URA.RU писало, что рядом с Курганом в садовом товариществе огнеборцы остановили большой пожар. Удалось локализовать пожар в СНТ «Полянка-2».
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