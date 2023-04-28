28 апреля 2023

На тушение курганских пожаров прибыла группа Авиалесоохраны

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, авиалесоохрана
В Курганскую область прислали огнеборцев из Авиалесоохраны Фото:

В Курганскую область прибыла группировка авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в своем telegram-канале.

«В Мишкинский и Варгашинский муниципальный округа направлены 42 человека. Ожидается прибытие группировки Ямал-спаса», — рассказали в пресс-службе.

Группировка Ямал-спаса прибудет в Курганскую область для тушения пожаров в количестве 35 человек. Кроме того, в ликвидации пожаров будут участвовать еще 52 человека авиалесоохраны из Абакана и 50 человек группировки МЧС.

Ранее URA.RU писало, что рядом с Курганом в садовом товариществе огнеборцы остановили большой пожар. Удалось локализовать пожар в СНТ «Полянка-2».

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В Курганскую область прибыла группировка авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в своем telegram-канале. «В Мишкинский и Варгашинский муниципальный округа направлены 42 человека. Ожидается прибытие группировки Ямал-спаса», — рассказали в пресс-службе. Группировка Ямал-спаса прибудет в Курганскую область для тушения пожаров в количестве 35 человек. Кроме того, в ликвидации пожаров будут участвовать еще 52 человека авиалесоохраны из Абакана и 50 человек группировки МЧС. Ранее URA.RU писало, что рядом с Курганом в садовом товариществе огнеборцы остановили большой пожар. Удалось локализовать пожар в СНТ «Полянка-2».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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