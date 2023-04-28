28 апреля 2023

На дачах у Кургана остановили большой пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
В СНТ «Полянка-2» локализован пожар Фото:

Рядом с Курганом в садовом товариществе огнеборцы остановили большой пожар. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«В СНТ „Полянка-2“ пожар локализован. Огонь тушили пожарно-спасательные подразделения и авиация МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Огнем было охвачено 25 строений на площади 100 квадратных метров. Площадь самого ландшафтного пожара достигла 5 гектаров. Работали 61 пожарный, 21 единица техники, вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС.

Ранее URA.RU писало, что пожарным удалось потушить огонь в поселке Юрахлы (Курганская область). В населенном пункте работали вертолет МИ-8 и пожарный поезд для борьбы с огнем.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рядом с Курганом в садовом товариществе огнеборцы остановили большой пожар. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «В СНТ „Полянка-2“ пожар локализован. Огонь тушили пожарно-спасательные подразделения и авиация МЧС России», — сообщили в ведомстве. Огнем было охвачено 25 строений на площади 100 квадратных метров. Площадь самого ландшафтного пожара достигла 5 гектаров. Работали 61 пожарный, 21 единица техники, вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС. Ранее URA.RU писало, что пожарным удалось потушить огонь в поселке Юрахлы (Курганская область). В населенном пункте работали вертолет МИ-8 и пожарный поезд для борьбы с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...