На дачах у Кургана остановили большой пожар

Рядом с Курганом в садовом товариществе огнеборцы остановили большой пожар. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.
«В СНТ „Полянка-2“ пожар локализован. Огонь тушили пожарно-спасательные подразделения и авиация МЧС России», — сообщили в ведомстве.
Огнем было охвачено 25 строений на площади 100 квадратных метров. Площадь самого ландшафтного пожара достигла 5 гектаров. Работали 61 пожарный, 21 единица техники, вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС.
Ранее URA.RU писало, что пожарным удалось потушить огонь в поселке Юрахлы (Курганская область). В населенном пункте работали вертолет МИ-8 и пожарный поезд для борьбы с огнем.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.