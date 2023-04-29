Аксенов: ВСУ атаковали беспилотниками Крым в день ЧП в Севастополе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
ВСУ атаковали Крым в день ЧП на Севастополе, заявил Сергей Аксенов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали БПЛА Крым в день атаки на Севастополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Новость по теме
В бухте Севастополя горит резервуар с топливом: что известно о ЧП

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Обошлось без пострадавших. Также без разрушений.

Ранее в Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. URA.RU приводит краткую сводку о том, что известно на данный момент.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали БПЛА Крым в день атаки на Севастополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Обошлось без пострадавших. Также без разрушений. Ранее в Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. URA.RU приводит краткую сводку о том, что известно на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...