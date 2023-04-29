Аксенов: ВСУ атаковали беспилотниками Крым в день ЧП в Севастополе

ВСУ атаковали Крым в день ЧП на Севастополе, заявил Сергей Аксенов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали БПЛА Крым в день атаки на Севастополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ», — написал Аксенов в своем
Ранее в Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. URA.RU приводит краткую сводку о том, что известно на данный момент.
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