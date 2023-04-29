В бухте Севастополя горит резервуар с топливом: что известно о ЧП

В Севастополе 29 апреля загорелась нефтебаза с топливным резервуаром. Причиной ЧП стала атака беспилотника Вооруженных сил Украины. (ВСУ) URA.RU приводит краткую сводку о произошедшем.
Возгорание произошло ночью 29 апреля. По словам губернатора города Михаила Развожаева, база была атакована беспилотником ВСУ. Площадь пожара оценивается в 1000 квадратных метров. На место прибыли все необходимые службы.
Развожаев приехал на место ЧП. Пострадавших нет. На объекте находится 18 пожарных расчетов, 60 человек личного состава. Пожар оценивается, как самый сложный из всех возможных. Однако гражданским объектам ничего не угрожает.
По словам очевидцев, взрыв разбудил всех жильцов рядом с местом происшествия. Жители услышали один сильный сильный взрыв в 4:20 утра. Ударной волной выбило стекла в домах.
Утром на место прибыли сотрудники кинологической службы. Проводится проверка территории на наличие взрывчатки.
Губернатор сообщил, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Роспотребнадзор начал проводить замеры пределы допустимой концентрации (ПДК) в районе. Работы займут еще несколько часов.
Ранее ВСУ пытались ударить по нефтебазе в Ровеньках, передает телеканал 360. Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник рассказал, что при попытке атаки был использован ударный БПЛА-камикадзе.
В Севастополе 29 апреля загорелась нефтебаза с топливным резервуаром. Причиной ЧП стала атака беспилотника Вооруженных сил Украины. (ВСУ) URA.RU приводит краткую сводку о произошедшем. Ранее ВСУ пытались ударить по нефтебазе в Ровеньках, передает телеканал 360. Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник рассказал, что при попытке атаки был использован ударный БПЛА-камикадзе.