«Ведомости»: в Госдуме хотят поменять закон о военном положении

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Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург , выборы, голосование, выборы2022
Поправки позволят проводить выборы даже во время военного положения Фото:

В Государственной Думе России обсуждают внесение поправок в закон о военном положении. Изменения дадут возможность проводить выборы даже во время военного положения. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

«Сейчас закон о военном положении не позволяет проводить выборы, если в регионе есть военное положение. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что там осенью 2023 года должны пройти выборы», — заявил Павел Крашенинников «Ведомостям». По словам депутата, соответствующие поправки в закон могут внести в ближайшее время.

Российский лидер Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях после принятия их в состав РФ, пишут «Дни.ру». При этом сообщалось, что в 2023 году на новых российских субъектах пройдут выборы, несмотря на обстановку.

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В Государственной Думе России обсуждают внесение поправок в закон о военном положении. Изменения дадут возможность проводить выборы даже во время военного положения. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. «Сейчас закон о военном положении не позволяет проводить выборы, если в регионе есть военное положение. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что там осенью 2023 года должны пройти выборы», — заявил Павел Крашенинников «Ведомостям». По словам депутата, соответствующие поправки в закон могут внести в ближайшее время. Российский лидер Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях после принятия их в состав РФ, пишут «Дни.ру». При этом сообщалось, что в 2023 году на новых российских субъектах пройдут выборы, несмотря на обстановку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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