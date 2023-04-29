«Ведомости»: в Госдуме хотят поменять закон о военном положении

В Государственной Думе России обсуждают внесение поправок в закон о военном положении. Изменения дадут возможность проводить выборы даже во время военного положения. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
«Сейчас закон о военном положении не позволяет проводить выборы, если в регионе есть военное положение. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что там осенью 2023 года должны пройти выборы», — заявил Павел Крашенинников «
Российский лидер Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях после принятия их в состав РФ, пишут «Дни.ру». При этом сообщалось, что в 2023 году на новых российских субъектах пройдут выборы, несмотря на обстановку.
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