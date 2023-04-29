ЦСКА выиграл «Кубок Гагарина», победив «Ак Барс»

ЦСКА стал трехкратным обладателем «Кубка Гагарина»
Российский хоккейный клуб ЦСКА стал трехкратным обладателем «Кубка Гагарина», обыграв казанский клуб «Ак Барс». Об этом сообщает телеканал «МАТЧ ТВ».
«Клуб ЦСКА победил казанский „Ак Барс“ и стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина», — написали в «МАТЧ ТВ». Уточняется, что в финальном поединке московский клуб победил казанскую команду со счетом 3:2.
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