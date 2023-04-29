В Екатеринбурге «Газель» сбила двух человек, пытающихся потушить грузовик

Водитель «Газели», сбивший двух человек, скрылся с места ДТП
В Екатеринбурге днем 29 апреля на Челябинском тракте «Газель» сбила двух мужчин, которые помогали потушить загоревшийся грузовик MAN. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Двое мужчин тушили возгорание у грузовика MAN, мимо проехала „Газель“ и сбила их. Водитель, устроивший ДТП, скрылся с места происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Одного из пострадавший госпитализировали с переломом правой руки, второго екатеринбуржца увезли в больницу с открытым переломом левой стопы. Теперь ГИБДД занимается розыском водителя «Газели».
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