29 апреля 2023

Американский журналист Моррис: Байден потерял интерес к Зеленскому из-за конфликта с Китаем

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Джо Байден (справа на фото) потерял интерес к Владимиру Зеленскому, считает американский журналист Фото:
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В администрации президента США Джо Байдена стали забывать о президенте Украины Владимире Зеленском из-за обострения конфликта с Китаем. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис.

«Мы (американцы. — прим.URA.RU) здесь закончили. Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — заявил Клейтон Моррис в видео на youtube-канале Redacted.

Обострение конфликта между США и Китаем журналист связывает с учением американских войск на Филиппинах. По словам Клейтона Морриса, потенциальный конфликт власти США планируют провести в 2027 году.

Ранее URA.RU сообщало, что Соединенные Штаты планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня. По словам замминистра обороны США Кэтлин Хикс, Украина отошла для Вашингтона на второй план.

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В администрации президента США Джо Байдена стали забывать о президенте Украины Владимире Зеленском из-за обострения конфликта с Китаем. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис. «Мы (американцы. — прим.URA.RU) здесь закончили. Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — заявил Клейтон Моррис в видео на youtube-канале Redacted. Обострение конфликта между США и Китаем журналист связывает с учением американских войск на Филиппинах. По словам Клейтона Морриса, потенциальный конфликт власти США планируют провести в 2027 году. Ранее URA.RU сообщало, что Соединенные Штаты планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня. По словам замминистра обороны США Кэтлин Хикс, Украина отошла для Вашингтона на второй план.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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