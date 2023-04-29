NYT: ВСУ грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов

30 апреля 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

ВСУ грозит провал СВО з-за падения духа украинских бойцов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военным силам Украины (ВСУ) грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов. Такой прогноз дал журналист американского издания Майкл Швирц. «Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные оборонительные рубежи российской армии, а также недостатки собственной армии», — пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц. «Украина находится под давлением Запада — [она должна] продемонстрировать успехи в росте морального духа солдат и гражданских лиц», — отметил журналист, имея в виду то Запад буквально заставляет Украину говорить об успехах украинских бойцов и замалчивать то, что они сильно измотаны спецоперацией. Кроме того, говорится, что запасы артиллерии и средств ПВО постепенно сокращаются. Американские официальные лица заявили, что маловероятно, что контрнаступление приведет к значительному изменению ситуации в пользу Киева пишет Швирц. В апреле Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления. Британский журнал The Economist писал о том, что Украина не сможет добиться значительных успехов во время контрнаступления. В случае прорыва линии фронта войска ВСУ рискуют оказаться в окружении, пишут обозреватели.

Военным силам Украины (ВСУ) грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов. Такой прогноз дал журналист американского издания Майкл Швирц. «Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные оборонительные рубежи российской армии, а также недостатки собственной армии», — пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц. «Украина находится под давлением Запада — [она должна] продемонстрировать успехи в росте морального духа солдат и гражданских лиц», — отметил журналист, имея в виду то Запад буквально заставляет Украину говорить об успехах украинских бойцов и замалчивать то, что они сильно измотаны спецоперацией. Кроме того, говорится, что запасы артиллерии и средств ПВО постепенно сокращаются. Американские официальные лица заявили, что маловероятно, что контрнаступление приведет к значительному изменению ситуации в пользу Киева пишет Швирц. В апреле Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления. Британский журнал The Economist писал о том, что Украина не сможет добиться значительных успехов во время контрнаступления. В случае прорыва линии фронта войска ВСУ рискуют оказаться в окружении, пишут обозреватели.