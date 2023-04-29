29 апреля 2023

NYT: ВСУ грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ грозит провал СВО з-за падения духа украинских бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военным силам Украины (ВСУ) грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов. Такой прогноз дал журналист американского издания Майкл Швирц.

«Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные оборонительные рубежи российской армии, а также недостатки собственной армии», — пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц. «Украина находится под давлением Запада — [она должна] продемонстрировать успехи в росте морального духа солдат и гражданских лиц», — отметил журналист, имея в виду то Запад буквально заставляет Украину говорить об успехах украинских бойцов и замалчивать то, что они сильно измотаны спецоперацией.

Кроме того, говорится, что запасы артиллерии и средств ПВО постепенно сокращаются. Американские официальные лица заявили, что маловероятно, что контрнаступление приведет к значительному изменению ситуации в пользу Киева пишет Швирц.

В апреле Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления. Британский журнал The Economist писал о том, что Украина не сможет добиться значительных успехов во время контрнаступления. В случае прорыва линии фронта войска ВСУ рискуют оказаться в окружении, пишут обозреватели.

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Военным силам Украины (ВСУ) грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов. Такой прогноз дал журналист американского издания Майкл Швирц. «Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные оборонительные рубежи российской армии, а также недостатки собственной армии», — пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц. «Украина находится под давлением Запада — [она должна] продемонстрировать успехи в росте морального духа солдат и гражданских лиц», — отметил журналист, имея в виду то Запад буквально заставляет Украину говорить об успехах украинских бойцов и замалчивать то, что они сильно измотаны спецоперацией. Кроме того, говорится, что запасы артиллерии и средств ПВО постепенно сокращаются. Американские официальные лица заявили, что маловероятно, что контрнаступление приведет к значительному изменению ситуации в пользу Киева пишет Швирц. В апреле Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления. Британский журнал The Economist писал о том, что Украина не сможет добиться значительных успехов во время контрнаступления. В случае прорыва линии фронта войска ВСУ рискуют оказаться в окружении, пишут обозреватели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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