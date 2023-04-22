The Economist призвал Запад готовиться к провалу наступления Украины

22 апреля 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Масштабное наступление ВСУ не произойдет из-за риска попадания в котел Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет добиться значительных успехов во время контрнаступления. В случае прорыва линии фронта войска ВСУ рискуют оказаться в окружении. Об этом сообщает британский журнал The Economist «При нападении Украине понадобятся большое количество войск, чтобы превзойти численность обороны. Даже если она пробьет оборону России, ей нужно быть осторожной иначе ее войска рискуют оказаться в окружении», — сообщает британский журнал The Economist. В материале также отметили, что Украина имеет ограниченный запас ракет класса «земля-воздух». Такое оружие необходимо для атак по бомбардировщикам. В апреле Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, оно проходит на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Однако такое заявление опроверг подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он заявил, что Киев не сможет начать наступательные операции в ближайшие дни из-за непогоды, его слова приводит «Национальная служба новостей».

Украина не сможет добиться значительных успехов во время контрнаступления. В случае прорыва линии фронта войска ВСУ рискуют оказаться в окружении. Об этом сообщает британский журнал The Economist «При нападении Украине понадобятся большое количество войск, чтобы превзойти численность обороны. Даже если она пробьет оборону России, ей нужно быть осторожной иначе ее войска рискуют оказаться в окружении», — сообщает британский журнал The Economist. В материале также отметили, что Украина имеет ограниченный запас ракет класса «земля-воздух». Такое оружие необходимо для атак по бомбардировщикам. В апреле Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, оно проходит на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Однако такое заявление опроверг подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он заявил, что Киев не сможет начать наступательные операции в ближайшие дни из-за непогоды, его слова приводит «Национальная служба новостей».