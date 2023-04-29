29 апреля 2023
28 апреля 2023

Губернатор Моор поздравил пожарных Тюменской области с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС. Тюмень, мчс, пожарная машина
Губернатор отметил, что сотрудники надежно стоят на страже безопасности земляков Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает telegram-канал областного информационного центра правительства.

«Каждый пожароопасный сезон огнеборцы профессионально противостоят угрозам, которые несет огонь, самоотверженно борются с пожарами, в случае необходимости оказывают помощь коллегам в других территориях», — сказал губернатор.

Моор отметил, что накануне праздника тюменские пожарные получили новую технику от МЧС России. Это позволило «усилить группировку сил и средств».

Служба была создана в 2021 году. На сегодняшний день в нее входят 534 человека. С начала 2023 года подразделения Противопожарной службы Тюменской области выезжали на тушения пожаров 217 раз. На ликвидацию ДТП — 50 раз.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает telegram-канал областного информационного центра правительства. «Каждый пожароопасный сезон огнеборцы профессионально противостоят угрозам, которые несет огонь, самоотверженно борются с пожарами, в случае необходимости оказывают помощь коллегам в других территориях», — сказал губернатор. Моор отметил, что накануне праздника тюменские пожарные получили новую технику от МЧС России. Это позволило «усилить группировку сил и средств». Служба была создана в 2021 году. На сегодняшний день в нее входят 534 человека. С начала 2023 года подразделения Противопожарной службы Тюменской области выезжали на тушения пожаров 217 раз. На ликвидацию ДТП — 50 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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