Губернатор Моор поздравил пожарных Тюменской области с профессиональным праздником

30 апреля 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Губернатор отметил, что сотрудники надежно стоят на страже безопасности земляков Фото: Ася Бронникова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает telegram-канал областного информационного центра правительства. «Каждый пожароопасный сезон огнеборцы профессионально противостоят угрозам, которые несет огонь, самоотверженно борются с пожарами, в случае необходимости оказывают помощь коллегам в других территориях», — сказал губернатор. Моор отметил, что накануне праздника тюменские пожарные получили новую технику от МЧС России. Это позволило «усилить группировку сил и средств». Служба была создана в 2021 году. На сегодняшний день в нее входят 534 человека. С начала 2023 года подразделения Противопожарной службы Тюменской области выезжали на тушения пожаров 217 раз. На ликвидацию ДТП — 50 раз.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает telegram-канал областного информационного центра правительства. «Каждый пожароопасный сезон огнеборцы профессионально противостоят угрозам, которые несет огонь, самоотверженно борются с пожарами, в случае необходимости оказывают помощь коллегам в других территориях», — сказал губернатор. Моор отметил, что накануне праздника тюменские пожарные получили новую технику от МЧС России. Это позволило «усилить группировку сил и средств». Служба была создана в 2021 году. На сегодняшний день в нее входят 534 человека. С начала 2023 года подразделения Противопожарной службы Тюменской области выезжали на тушения пожаров 217 раз. На ликвидацию ДТП — 50 раз.