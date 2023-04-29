29 апреля 2023

ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга «Тамбовской» ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича убили два человека, сообщает ФСБ Фото:

Федеральная служба безопасности РФ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

«ФСБ РФ совместно с МВД России раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Преступление совершили по „заказу“ члены ОПГ», — передает РИА Новости. По словам следствия, один из причастных к убийству наблюдал за Маневичем и передавал подельнику информацию о передвижении вице-губернатора. Второй подозреваемый совершил само убийство, выстрелив в Маневича, пока тот ехал в автомобиле. Убийство было совершено «по заказу» лидера «Тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова. Фигуранты признались в деяниях.

Михаил Маневич с 1996 года занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он был убит на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна 18 августа 1997 года в 8:50 утра. Трагедия произошла во время его поездки на служебном автомобиле «Вольво» вместе со своей женой.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности РФ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ. «ФСБ РФ совместно с МВД России раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Преступление совершили по „заказу“ члены ОПГ», — передает РИА Новости. По словам следствия, один из причастных к убийству наблюдал за Маневичем и передавал подельнику информацию о передвижении вице-губернатора. Второй подозреваемый совершил само убийство, выстрелив в Маневича, пока тот ехал в автомобиле. Убийство было совершено «по заказу» лидера «Тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова. Фигуранты признались в деяниях. Михаил Маневич с 1996 года занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он был убит на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна 18 августа 1997 года в 8:50 утра. Трагедия произошла во время его поездки на служебном автомобиле «Вольво» вместе со своей женой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...