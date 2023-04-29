ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга «Тамбовской» ОПГ

30 апреля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича убили два человека, сообщает ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная служба безопасности РФ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ. «ФСБ РФ совместно с МВД России раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Преступление совершили по „заказу“ члены ОПГ», — передает РИА Новости. По словам следствия, один из причастных к убийству наблюдал за Маневичем и передавал подельнику информацию о передвижении вице-губернатора. Второй подозреваемый совершил само убийство, выстрелив в Маневича, пока тот ехал в автомобиле. Убийство было совершено «по заказу» лидера «Тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова. Фигуранты признались в деяниях. Михаил Маневич с 1996 года занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он был убит на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна 18 августа 1997 года в 8:50 утра. Трагедия произошла во время его поездки на служебном автомобиле «Вольво» вместе со своей женой.

Федеральная служба безопасности РФ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ. «ФСБ РФ совместно с МВД России раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Преступление совершили по „заказу“ члены ОПГ», — передает РИА Новости. По словам следствия, один из причастных к убийству наблюдал за Маневичем и передавал подельнику информацию о передвижении вице-губернатора. Второй подозреваемый совершил само убийство, выстрелив в Маневича, пока тот ехал в автомобиле. Убийство было совершено «по заказу» лидера «Тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова. Фигуранты признались в деяниях. Михаил Маневич с 1996 года занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он был убит на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна 18 августа 1997 года в 8:50 утра. Трагедия произошла во время его поездки на служебном автомобиле «Вольво» вместе со своей женой.