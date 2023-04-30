На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму

Наталья Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму — подготовка ВСУ к контрнаступлению

30 апреля 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Украинская атака на Крым является подготовкой к наступлению, заявила Наталья Гуменюк Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Новость по теме В бухте Севастополя горит резервуар с топливом: что известно о ЧП «И вот эта работа [атаки на Крым] и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала Гуменюк. Об этом она сообщила в эфире Телемарафона «Єдині новини». Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ВСУ атаковали полуостров беспилотниками в день ЧП в Севастополе. Он уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА. Обошлось без жертв.

Атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. «И вот эта работа [атаки на Крым] и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала Гуменюк. Об этом она сообщила в эфире Телемарафона «Єдині новини». Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ВСУ атаковали полуостров беспилотниками в день ЧП в Севастополе. Он уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА. Обошлось без жертв.