На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму

Украинская атака на Крым является подготовкой к наступлению, заявила Наталья Гуменюк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
«И вот эта работа [атаки на Крым] и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала Гуменюк. Об этом она сообщила в эфире Телемарафона «Єдині новини».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ВСУ атаковали полуостров беспилотниками в день ЧП в Севастополе. Он уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА. Обошлось без жертв.
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