На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму

Наталья Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму — подготовка ВСУ к контрнаступлению
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Украинская атака на Крым является подготовкой к наступлению, заявила Наталья Гуменюк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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«И вот эта работа [атаки на Крым] и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала Гуменюк. Об этом она сообщила в эфире Телемарафона «Єдині новини».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ВСУ атаковали полуостров беспилотниками в день ЧП в Севастополе. Он уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА. Обошлось без жертв.

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Атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. «И вот эта работа [атаки на Крым] и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала Гуменюк. Об этом она сообщила в эфире Телемарафона «Єдині новини». Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ВСУ атаковали полуостров беспилотниками в день ЧП в Севастополе. Он уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА. Обошлось без жертв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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