Байден заявил, что он «в расцвете сил» для президентства в США

30 апреля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал себя мудрым человеком Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден назвал себя мудрым, а также заявил, что находится в «расцвете сил» для управления страной. Об этом американский лидер заявил во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. «Назовите меня старым — я называю это выдержанным. Вы говорите, что я древний. Я говорю, что я мудрый. <…> Дон Лемон (американский тележурналист — прим. URA.RU) сказал бы, что это человек в расцвете сил», — сказал Джо Байден. Его слова приводит издание Manila Bulletin . Ранее Байден заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году, напоминает VSE42.Ru. Однако недавно пользователи Twitter назвали «безумием» его желание выдвигаться на пост главы государства. Некоторые комментаторы заявили, что нынешний американский лидер — «коррумпированый и бесполезный клоун».

Президент США Джо Байден назвал себя мудрым, а также заявил, что находится в «расцвете сил» для управления страной. Об этом американский лидер заявил во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. «Назовите меня старым — я называю это выдержанным. Вы говорите, что я древний. Я говорю, что я мудрый. <…> Дон Лемон (американский тележурналист — прим. URA.RU) сказал бы, что это человек в расцвете сил», — сказал Джо Байден. Его слова приводит издание Manila Bulletin. Ранее Байден заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году, напоминает VSE42.Ru. Однако недавно пользователи Twitter назвали «безумием» его желание выдвигаться на пост главы государства. Некоторые комментаторы заявили, что нынешний американский лидер — «коррумпированый и бесполезный клоун».