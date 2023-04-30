Байден заявил, что он «в расцвете сил» для президентства в США

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Президент США. stock, трап, самолет, stock, Джо Байден
Джо Байден назвал себя мудрым человеком Фото:

Президент США Джо Байден назвал себя мудрым, а также заявил, что находится в «расцвете сил» для управления страной. Об этом американский лидер заявил во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Назовите меня старым — я называю это выдержанным. Вы говорите, что я древний. Я говорю, что я мудрый. <…> Дон Лемон (американский тележурналист — прим. URA.RU) сказал бы, что это человек в расцвете сил», — сказал Джо Байден. Его слова приводит издание Manila Bulletin.

Ранее Байден заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году, напоминает VSE42.Ru. Однако недавно пользователи Twitter назвали «безумием» его желание выдвигаться на пост главы государства. Некоторые комментаторы заявили, что нынешний американский лидер — «коррумпированый и бесполезный клоун».

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Президент США Джо Байден назвал себя мудрым, а также заявил, что находится в «расцвете сил» для управления страной. Об этом американский лидер заявил во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. «Назовите меня старым — я называю это выдержанным. Вы говорите, что я древний. Я говорю, что я мудрый. <…> Дон Лемон (американский тележурналист — прим. URA.RU) сказал бы, что это человек в расцвете сил», — сказал Джо Байден. Его слова приводит издание Manila Bulletin. Ранее Байден заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году, напоминает VSE42.Ru. Однако недавно пользователи Twitter назвали «безумием» его желание выдвигаться на пост главы государства. Некоторые комментаторы заявили, что нынешний американский лидер — «коррумпированый и бесполезный клоун».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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