Байден заявил, что он «в расцвете сил» для президентства в США

Президент США Джо Байден назвал себя мудрым, а также заявил, что находится в «расцвете сил» для управления страной. Об этом американский лидер заявил во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.
«Назовите меня старым — я называю это выдержанным. Вы говорите, что я древний. Я говорю, что я мудрый. <…> Дон Лемон (американский тележурналист — прим. URA.RU) сказал бы, что это человек в расцвете сил», — сказал Джо Байден. Его слова приводит издание
Ранее Байден заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году, напоминает VSE42.Ru. Однако недавно пользователи Twitter назвали «безумием» его желание выдвигаться на пост главы государства. Некоторые комментаторы заявили, что нынешний американский лидер — «коррумпированый и бесполезный клоун».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!