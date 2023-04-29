Челябинских грибников и ягодников предупредили о мошенниках в лесах

30 апреля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

В региональном законе прописано, что собирать грибы можно только с определенным диаметром шляпки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Грибники и ягодники Челябинской области могут стать жертвами мошенников, которые спекулируют на соблюдении регионального закона о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов для собственных нужд. Чтобы этого не произошло, нужно знать, кто имеет право выписывать протоколы в лесу. «Я опасаюсь, что из-за незнания многие грибники, травники, ягодники попадут в лапы мошенников. Надо запомнить, кто имеет право выписать протокол: охотинспектор может составить протокол, егерь должен вызвать полицию или охотинспектора, при этом любое должностное лицо должно показать удостоверение. Если вам предложат решить вопрос на месте без протокола — это вымогательство взятки и перед вами мошенник», — написала челябинский юрист Ольга Четвергова в паблике «Юрист помоги» в соцсети «ВКонтакте». Она привела несколько пунктов из регионального закона, которыми могут оперировать мошенники. Так, в документе прописано, что ягоды можно собирать только вручную, не применяя различные механические приспособления. Иными словами, если в лесу замечен человек с ягодосборником, ему могут выписать протокол об административном правонарушении. Грибы можно собирать только срезая их ножом у основания или осторожно выкручивая без нарушения лесной подстилки. Диаметр шляпки грибов, разрешенных к сбору, для лисичек составляет менее 1,5 сантиметров, для груздей — менее 2,5 сантиметров. Каким образом соблюдать это правило, в документе не прописано. Ранее сообщалось, что в Челябинской области открылся грибной сезон. В городском бору Челябинска найден первый съедобный гриб сморчок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грибники и ягодники Челябинской области могут стать жертвами мошенников, которые спекулируют на соблюдении регионального закона о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов для собственных нужд. Чтобы этого не произошло, нужно знать, кто имеет право выписывать протоколы в лесу. «Я опасаюсь, что из-за незнания многие грибники, травники, ягодники попадут в лапы мошенников. Надо запомнить, кто имеет право выписать протокол: охотинспектор может составить протокол, егерь должен вызвать полицию или охотинспектора, при этом любое должностное лицо должно показать удостоверение. Если вам предложат решить вопрос на месте без протокола — это вымогательство взятки и перед вами мошенник», — написала челябинский юрист Ольга Четвергова в паблике «Юрист помоги» в соцсети «ВКонтакте». Она привела несколько пунктов из регионального закона, которыми могут оперировать мошенники. Так, в документе прописано, что ягоды можно собирать только вручную, не применяя различные механические приспособления. Иными словами, если в лесу замечен человек с ягодосборником, ему могут выписать протокол об административном правонарушении. Грибы можно собирать только срезая их ножом у основания или осторожно выкручивая без нарушения лесной подстилки. Диаметр шляпки грибов, разрешенных к сбору, для лисичек составляет менее 1,5 сантиметров, для груздей — менее 2,5 сантиметров. Каким образом соблюдать это правило, в документе не прописано. Ранее сообщалось, что в Челябинской области открылся грибной сезон. В городском бору Челябинска найден первый съедобный гриб сморчок.