29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Челябинске открыли грибной сезон. Фото

В Челябинске нашли первые съедобные грибы
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Первыми грибами оказались сморчки Фото:

В городском бору Челябинска найден первый в этом сезоне съедобный гриб сморчок. Об этом рассказали в соцсетях.

«Городской бор. Сморчок», — рассказал участник паблика «Грибы Челябинской области 2023» в соцсети «ВКонтакте» Серега Головин.

В комментариях часть участников сообщества заявила, что сморчки — не грибы. Другие рассказали, что в лесах региона в сторону Республики Башкортостан уже начали появляться полянки таких грибов, и их можно употреблять в пищу.

Ранее стало известно, что в Челябинской области растет два вида краснокнижных грибов, сбор которых преследуется по закону. URA.RU собрало информацию об этих видах на сайте Красной книги России.

Сморчок можно употреблять в пищу
Сморчок можно употреблять в пищу

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В городском бору Челябинска найден первый в этом сезоне съедобный гриб сморчок. Об этом рассказали в соцсетях. «Городской бор. Сморчок», — рассказал участник паблика «Грибы Челябинской области 2023» в соцсети «ВКонтакте» Серега Головин. В комментариях часть участников сообщества заявила, что сморчки — не грибы. Другие рассказали, что в лесах региона в сторону Республики Башкортостан уже начали появляться полянки таких грибов, и их можно употреблять в пищу. Ранее стало известно, что в Челябинской области растет два вида краснокнижных грибов, сбор которых преследуется по закону. URA.RU собрало информацию об этих видах на сайте Красной книги России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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