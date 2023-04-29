В городском бору Челябинска найден первый в этом сезоне съедобный гриб сморчок. Об этом рассказали в соцсетях.
«Городской бор. Сморчок», — рассказал участник паблика «Грибы Челябинской области 2023» в соцсети «ВКонтакте» Серега Головин.
В комментариях часть участников сообщества заявила, что сморчки — не грибы. Другие рассказали, что в лесах региона в сторону Республики Башкортостан уже начали появляться полянки таких грибов, и их можно употреблять в пищу.
Ранее стало известно, что в Челябинской области растет два вида краснокнижных грибов, сбор которых преследуется по закону. URA.RU собрало информацию об этих видах на сайте Красной книги России.
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