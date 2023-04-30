На Украине погиб лучший зенитчик ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
Сослуживцы заявили, что Андрей Линейчук был «настоящим асом» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб самый результативный зенитчик, боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ украинских Вооруженных сил Андрей «Кельт» Линейчук. Об этом сообщили сослуживцы покойного военного.

«Во время ожесточенных боев с российскими войсками Андрей дважды был ранен и каждый раз не мог дождаться, когда закончится лечение, чтобы вернуться к сослуживцам. <…> Во время очередного вражеского обстрела он погиб. <…> В боях мы потеряли побратима и настоящего аса!» — говорится в сообщении бригады, в которой служил Линейчук, передает «Униан».

Ранее стало известно, что украинская армия теряет ценных операторов беспилотных летательных аппаратов под Артемовском. В СМИ писали, что из-за массовых потерь Вооруженные силы Украины вынуждены обучать мобилизованных, не имеющих боевого опыта.

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На Украине погиб самый результативный зенитчик, боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ украинских Вооруженных сил Андрей «Кельт» Линейчук. Об этом сообщили сослуживцы покойного военного. «Во время ожесточенных боев с российскими войсками Андрей дважды был ранен и каждый раз не мог дождаться, когда закончится лечение, чтобы вернуться к сослуживцам. <…> Во время очередного вражеского обстрела он погиб. <…> В боях мы потеряли побратима и настоящего аса!» — говорится в сообщении бригады, в которой служил Линейчук, передает «Униан». Ранее стало известно, что украинская армия теряет ценных операторов беспилотных летательных аппаратов под Артемовском. В СМИ писали, что из-за массовых потерь Вооруженные силы Украины вынуждены обучать мобилизованных, не имеющих боевого опыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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