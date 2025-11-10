На Украину пытались ввезти десятки тысяч марок с Гитлером

На Украину ввезли марки с изображением Гитлера на сумму в более 1,5 млн гривен Фото: Государственная таможенная служба Украины

На Украине обнаружили более 14 тысяч почтовых марок с изображением предводителя Третьего рейха Адольфа Гитлера и нацистской символикой. Их пытались нелегально ввезти в страну через границу с Польшей, сообщили в украинской Государственной таможенной службе.

«Таможенники изъяли более 14 тысяч марок с нацистской символикой», — говорится в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В качестве иллюстрации к сообщению было размещено видео, на котором видны марки с портретами Гитлера.

Установлено, что запрещенный груз пытались перевезти через контрольно-пропускной пункт «Медыка — Шегини», расположенный во Львовской области. Марки были замаскированы среди партии одежды. По оценкам ведомства, рыночная стоимость изъятых марок на черном рынке превышает 1,5 миллиона гривен, что эквивалентно примерно 35,7 тысячи долларов США.

