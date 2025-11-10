Логотип РИА URA.RU
Госдума готова снять неприкосновенность с депутата, подозреваемого во взятках

10 ноября 2025 в 18:28
Вороновский подозревается во взяточничестве

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдуме рекомендовали дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, который подозревается во взяточничестве. Об этом сообщил глава комиссии по вопросам контроля за достоверностью данных о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба.

«Комиссия в результате обсуждения совместно с Генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю и мы будем завтра рекомендовать палате разрешить снятие неприкосновенности и возбуждения уголовного дела», — цитирует РИА Новости главу комиссии. По его словам, Вороновский считает «это постыдным для себя» и нацелен доказать обратное.

