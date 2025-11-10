Логотип РИА URA.RU
В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую школьницу на рельсы в метро

10 ноября 2025 в 18:59
Фото: Илья Московец © URA.RU

Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы пенсионерка Галина Малухина, обвиняемая в столкновении школьницы на рельсы в столичном метро, арестована на один месяц и 29 суток. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. 

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Малухиной Галины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ , сроком на 1 месяц 29 суток», — заявили правоохранители. Информация размещена в  telegram-канале судов. 

Также в telegram-канале прокуратуры столицы отметили, что арестованной назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре, а женщина не признает свою вину. 

Ранее сообщалось, что на станции «Таганская» Московского метрополитена между пенсионеркой и 13-летней школьницей возник конфликт, в ходе которого первая толкнула девочку на пути. Девочка не получила травм, очевидцы помогли ей подняться на платформу. Саму пенсионерку задержали. 

