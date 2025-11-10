Глава департамента Минпромторга Кузнецов арестован за взятки
Кузнецов арестован на два месяца
Фото: Илья Московец © URA.RU
Директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов арестован на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ , на срок 2 месяца 00 суток», — заявили правоохранители. Информация размещена в telegram-канале судов.
Ранее сообщалось, что начальник пожарно-спасательного отряда в Нижневартовске Игорь Фролов избежал тюремного заключения за получение взятки. Суд определил ему наказание в виде трех лет условного срока с установлением испытательного периода, а также обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей за получение от подчиненного взятки в сумме 190 тысяч рублей.
