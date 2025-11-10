Глава департамента Минпромторга Кузнецов арестован за взятки

Кузнецов арестован на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов арестован на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ , на срок 2 месяца 00 суток», — заявили правоохранители. Информация размещена в telegram-канале судов.