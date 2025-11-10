Раскрыт диагноз пенсионерки, столкнувшей школьницу на рельсы в метро
Пенсионерка во время допроса не признала своей вины
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пенсионерка, которая толкнула школьницу на рельсы в московском метро, ранее лежала в психиатрической больнице с диагнозом «мания преследования». Она месяц назад приехала в Москву.
«Пенсионерка <...> ранее лежала в психбольнице с манией преследования», — передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Женщина проживает в гостинице. О цели ее пребывания в столице ничего не известно. На вопрос о том, почему она толкнула девочку на рельсы, пенсионерка ответила расплывчато: «Сложно объяснить, почему».
На станции «Таганская» 9 ноября пенсионерка толкнула школьницу на рельсы. В настоящее время возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Жизни девочки ничего не угрожает. Женщина во время допроса не признала своей вины.
