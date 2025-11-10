Россия наносит удары исключительно по военным объектам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В интернете появилось заявление актрисы Анжелины Джоли, в котором она рассказывает, как Россия устраивает «сафари на людей», атакуя мирных жителей с помощью БПЛА. Однако это фейк. С самого начала специальной военной операции российская сторона делает все возможное для защиты гражданского населения. Об этом заявлял президент РФ Владимир Путин. Это стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Российская сторона делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин», — пишет Lenta.ru. ВСУ каждую неделю совершает почти 3,5 тысячи атак по гражданским объектам. Об этой статистике сообщал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет издание «Известия».

Кроме того, как заявил продюсер Леонид Дзюник, Анжелина Джоли могла получить за свою поездку в Херсон до 20 миллионов долларов. Это Дзюник заявил в беседе с «Аргументы и факты».

