Поставщику Минобороны грозит 12 лет колонии за махинации с бронежилетами

Гособвинение запросила 12 лет колонии гендиректору ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны. Об этом сообщили журналисты.

«Прошу назначить Есипову 12 лет лишения свободы со штрафом 3 миллиона 641 тысяча рублей», — сказала прокурор в ходе прений, передает РИА Новости. Заседание проходит в Мещанском суде столицы.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела получили от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку бронежилетов, которые оказались некачественными. Басманный суд в мае этого года арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в крупных хищениях. Есипова обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По этому делу проходят глава службы безопасности компании Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова.