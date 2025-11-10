Замешанному в скандале с бронежилетами Есипову требуют 12 лет тюрьмы
10 ноября 2025 в 18:37
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ходе судебного процесса потребовал приговорить руководителя ГК «Пикет» Андрея Есипова к 12 годам лишения свободы в колонии. Есипов обвиняется в реализации бронежилетов ненадлежащего качества. Также компания ГК "Пикет" подозревается в хищениях миллиардных средств с гособоронзаказа.
