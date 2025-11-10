«Хватали и выталкивали»: концерт Вани Дмитриенко закончился скандалом

В разговоре с РЕН ТВ PR-агент Вани Дмитриенко Ирина заявила, что ситуация была штатной. По ее словам, организаторов можно понять: они не выпускали зрителей, чтобы избежать толкучки в метро. Ирина утверждает, что практика выпуска зрителей группами — это обычная практика на концертах. «Просто когда люди очень редко ходят на концерты, для них это нонсенс. Для тех людей, которые ходят часто на концерты, для них это не новость», — отметила она. PR-агент считает, что зрители излишне мнительны и паникуют на пустом месте.