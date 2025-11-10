Логотип РИА URA.RU
«Хватали и выталкивали»: концерт Вани Дмитриенко закончился скандалом

Концерт Вани Дмитриенко в Москве едва не закончился давкой
10 ноября 2025 в 18:13
Из-за образовавшейся толпы зрители не могли насладиться концертом

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Из-за образовавшейся толпы зрители не могли насладиться концертом

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Концерт Вани Дмитриенко в Москве едва не закончился давкой. Инцидент произошел на площадке «Мегаспорт» и вызвал бурю эмоций у поклонниц. Многие из них ушли с мероприятия в слезах.

«По словам очевидцев, организаторы мероприятия не выпускали зрителей во время выступления», — пишет РЕН ТВ. Людей, которые хотели выйти, хватали и выталкивали обратно. В результате на выходе из зала столпилось большое количество людей. Из-за образовавшейся толпы другие зрители не могли насладиться концертом.

В разговоре с РЕН ТВ PR-агент Вани Дмитриенко Ирина заявила, что ситуация была штатной. По ее словам, организаторов можно понять: они не выпускали зрителей, чтобы избежать толкучки в метро. Ирина утверждает, что практика выпуска зрителей группами — это обычная практика на концертах. «Просто когда люди очень редко ходят на концерты, для них это нонсенс. Для тех людей, которые ходят часто на концерты, для них это не новость», — отметила она. PR-агент считает, что зрители излишне мнительны и паникуют на пустом месте.

