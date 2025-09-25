«Пять лет за пять миллионов евро»: что известно о приговоре экс-президента Франции Саркози

Суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы

25 сентября 2025

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в сговоре по делу об избирательной кампании в 2007 году. Отмечается, что ее финансировал ливийский лидер Муммар Каддафи. Бывшего президента Франции приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в зале суда. Само расследование дела экс-президента началось в 2013 году. Тогда французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что лично перевозил через границу пять миллионов евро, которые получил бывший президент и глава предвыборного штаба Саркози. Подробности громкого дела экс-президента Франции Саркози — в материале URA.RU. Саркози признали виновным в сговоре по делу об избирательной кампании Парижский суд признал Николя Саркози виновным в сговоре по делу о возможном финансировании его избирательной кампании в 2007 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Об этом сообщили в суде. «Суд в Париже признал Саркози виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года», — передает BFM TV. Также отметили, что следствие изучило банковские выписки, в которых был подтвержден перевод нескольких миллионов евро в пользу избирательного штаба Саркози. Бывшему президенту Франции вынесен приговор в виде пяти лет тюремного заключения. Также ему будет запрещено занимать некоторые государственные должности. Помимо Саркози, виновным признали и бывшего руководителя его предвыборного штаба Клода Геана. Начало расследования дела Саркози Расследование по делу Николя Саркози началось в 2013 году. Тогда в его адрес появились обвинения со стороны французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиеддина. Он заявил, что имеет доказательства причастности Ливии к финансированию предвыборной кампании Саркози. Такиеддин сообщил, что с конца 2006 по начало 2007 года из Триполи в Париж он перевез 5 миллионов евро наличными. Эти деньги получили сам Саркози и глава его предвыборного штаба. Но в 2020 году бизнесмен отказался от своих показаний, после чего появились подозрения в подкупе свидетеля. Самого Такиеддина не стало 23 сентября 2025 года. Другие свидетели по делу Саркози Также в марте 2018 года сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам уверял, что у него есть веские улики против Саркози по поводу финансирования предвыборной кампании. Также он отметил, что бывший глава ливийской разведки имеет записи первой встречи Саркози и Каддафи до начала кампании. Обвинения Саркози Изначально Саркози все обвинения отрицал и называл их провокацией. В 2018 году его обвинили во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств. Также в 2021 году суд признал бывшего президента Франции виновным в деле о прослушке. Отмечается, что в 2014 году он через адвоката пытался подкупить судью Кассационного суда, чтобы получить информацию о расследовании дела о финансировании со стороны Ливии. Об этой ситуации стало известно при прослушивании разговоров Саркози. Итоги судебных заседаний По итогам судебных заседаний с экс-президента были сняты обвинения о пассивной коррупции, сокрытии хищений ливийских госсредств, а также незаконное финансирование избирательной кампании. В суде обосновали, что он был виновен в том, что позволил близким соратникам действовать с целью получения финансовой поддержки, сообщили в Le Figaro. Ранее обвинение запрашивало для Саркози семь лет лишения свободы и 300 тысяч евро в виде штрафа, а также лишения возможности избираться на пять лет. В итоге, Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом также сообщили в BFM TV.