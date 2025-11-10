В «VK Видео» появились новые функции для детей

«VK Видео» изменил навигацию в детском разделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сервис «VK Видео», запущенный в 2021 году, представил обновленную витрину раздела «Детям». Вносимые изменения ориентированы на потребности семей и учитывают специфику восприятия информации детьми. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Обновление стало ответом на рост интереса к детскому контенту на платформе. В пресс-службе отметили, что исследование пользовательских сценариев выявило: ключевыми факторами для детей и их родителей являются интуитивно понятная навигация, привлекательный визуал и возможность оперативно находить предпочитаемый контент. Новая архитектура раздела учитывает эти особенности.

В верхней части страницы теперь расположена «карусель» с новинками и популярными релизами, ниже — тематические подборки по интересам. В блоке «Популярные каналы» представлены ведущие авторы и блогеры. Отдельно выведена навигация по телеканалам, мультфильмам, фильмам и интерактивным форматам. Аудитория сможет находить материалы не только по жанрам, но и по персонажам, блогерам и интересам, включая гейминг, распаковки, музыку, сказки, челленджи и образовательные ролики.

