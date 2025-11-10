Суд арестовал двух сотрудников оборонного предприятия в Ростове
10 ноября 2025 в 18:59
Два работника оборонного предприятия «Алмаз» арестованы. Решение принял Первомайский суд Ростова-на-Дону. Согласно данным следствия они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Ростовской области
