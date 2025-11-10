В Еврокомиссии рассказали о продаже активов «Лукойла» в ЕС
«Лукойл» ранее заявил, что из-за санкций в отношении него намерен продать свои зарубежные активы
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Российская компания «Лукойл» может реализовать свои активы в государствах Евросоюза, поскольку сама не находится под санкциями ЕС. Однако при совершении сделки необходимо учитывать действующие антироссийские ограничения, сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста.
«Все сделки, связанные с продажей активов „Лукойла“, должны соблюдать соответствующие обязательства по санкциям, однако позвольте мне также напомнить вам, что в настоящее время „Лукойл“ не подпадает под санкции ЕС», — заявила Подеста на брифинге в Брюсселе, ее слова передает РИА Новости. Таким образом она ответила на вопрос о том, поддерживает ли ЕК страны, которые хотят решить проблему активов компании.
В конце октября «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы из-за санкций, введенных некоторыми странами в отношении компании и ее дочерних структур. Компания уже приступила к рассмотрению предложений от возможных покупателей. Кроме того, 22 октября Министерство финансов США ввело санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, в которых компании принадлежит более 50% акций. Все операции с этими организациями должны быть прекращены до 21 ноября. Также 23 октября ЕС в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничения в отношении торгового подразделения «Лукойла» — Litasco Middle East DMCC, штаб-квартира которого расположена в Дубае, передает «Царьград».
