В Еврокомиссии рассказали о продаже активов «Лукойла» в ЕС

Российская компания «Лукойл» может реализовать свои активы в государствах Евросоюза, поскольку сама не находится под санкциями ЕС. Однако при совершении сделки необходимо учитывать действующие антироссийские ограничения, сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста.

«Все сделки, связанные с продажей активов „Лукойла“, должны соблюдать соответствующие обязательства по санкциям, однако позвольте мне также напомнить вам, что в настоящее время „Лукойл“ не подпадает под санкции ЕС», — заявила Подеста на брифинге в Брюсселе, ее слова передает РИА Новости. Таким образом она ответила на вопрос о том, поддерживает ли ЕК страны, которые хотят решить проблему активов компании.