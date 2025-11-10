Натуральные продукты вытеснят с полок магазинов товары с ГМО

Потребители продолжают демонстрировать интерес к эко-товарам Фото: Илья Московец © URA.RU

Ученые снизят влияние климата на урожайность в России. На оперативном совещании с заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 10 ноября, что с начала 2026 года у сельхозпроизводителей появится возможность получать дополнительную поддержку на научно-технические проекты, в том числе связанные с выведением новых сортов и гибридов для растениеводства. Как рассказали эксперты URA.RU, такая мера поможет создать восприимчивые к заморозкам и засухе культуры, а также повысить качество продукции.

С 2026 года фермеры смогут получать дополнительную поддержку на научно-технические проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В начале совещания премьер отметил, что достижения нашего агропрома стали хорошим примером успешного освоения передовых технологий. И чтобы сохранить внедрение инноваций в этот сектор, власти регулярно расширяют правила предоставления субсидий фермерам, добавил Мишустин. «Так, с [1 января] 2026 года у сельхозпроизводителей появится возможность получать дополнительную поддержку на комплексные научно-технические проекты. Более 40 из них уже выбрали для реализации в рамках соответствующей федеральной программы», — отметил он.

Власти будут возмещать специалистам до половины затрат на селекционные исследования Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отборы планируют проводить ежегодно по 15 наиболее важным направлениям, среди них: выведение новых сортов и гибридов для растениеводства, включая виноград, плодовые и ягодные культуры, а еще — селекционные исследования в мясном скотоводстве и птицеводстве, конкретизировал он. «Предусмотрено возмещение до половины затрат заказчиков таких научных решений. Это позволит аграриям профинансировать исследования и покупку материалов. А еще — компенсировать расходы на покупку и монтаж оборудования», — рассказал Мишустин.

Продолжение после рекламы

Власти субсидируют элитное семеноводство Фото: Роман Наумов © URA.RU

Завершая эту тему, глава правительства РФ сообщил, что власти уточнили и порядок субсидирования для тех регионов страны, которые активно занимаются элитным семеноводством и овощеводством в защищенном грунте. «Это Магаданская область и Чукотский автономный округ, где успехи по производству тепличной продукции особенно важны для людей», — заявил премьер.

В России продолжают повышать уровень продовольственной безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс властей на выведение новых сортов фруктов, овощей, зерновых и других культур связан с тем, чтобы повысить уровень продовольственной безопасности в стране, объяснил URA.RU агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов. Этого можно добиться за счет выведения таких продуктов растениеводства, которые смогут давать урожай в регионах страны с разным климатом, добавил эксперт. «Особенно интересен в этом случае метод интродукции — это способ введения культур агропрома в местах, где они раньше не произрастали.

Он доказал свою эффективность, поэтому в дальнейшем его можно использовать с учетом покрытия государством расходов на исследования в этой области», — уточнил Маслов.

Ученые научились выращивать южные культуры в северных регионах России Фото: Илья Московец © URA.RU

У нас уже есть примеры адаптации южных культур к северным регионам страны, обратил внимание агроном. «Один из самых ярких — это яблоки и виноград, которые как раз входят в перечень сельскохозяйственных растений продовольственной безопасности. Кстати, некоторые гибриды амурского и плодового винограда уже дают хороший урожай на территориях, где не много солнечных дней, хотя это светолюбивое растение. Урожай яблок пока не дает завидных результатов, но на пути к этому», — сообщил он.

Теперь грецкие орехи можно выращивать даже в Ленинградской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Есть хорошие результаты у растений, не входящих в этот перечень, конкретизировал эксперт. «Это грецкий орех, который сейчас можно выращивать даже в Ленинградской области. Однако важно понимать, что этот и предыдущие достижения — это результат многолетних исследований, на которые потратили немало средств. Необходимо направить еще больше усилий, чтобы ускорить этот процесс», — отметил он.



