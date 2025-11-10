Логотип РИА URA.RU
В Башкирии задержали восемь диверсантов

10 ноября 2025 в 18:00
В Башкирии задержаны восемь человек, попытавшихся устроить диверсию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Башкирии задержали восьми человек, подозреваемых в подготовке диверсий в отношении объектов сотовой связи. Инцидент произошел в Салавате и Ишимбайском районе республики, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. 

«УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 8 жителей г. Салавата и Ишимбайского района Республики Башкортостан, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи», — передает ТАСС информацию от ведомства. В настоящее время в отношении задержанных следователями органа безопасности возбуждено уголовное дело по факту диверсии.

Сегодня также был задержан мужчина, которого подозревают в серии похищений собак в Москве и области. По версии местных жителей, злоумышленник убивал животных и продавал их мясо в корейские рестораны. С 2019 года подозреваемый вместе со своей супругой похитили более 20 собак. Арест подозреваемого произошел после того, как он похитил шестилетнюю бордер-колли в Остафьево (Московская область). Мужчина приманил собаку лакомством, посадил в машину и увез в сторону Подольска.

