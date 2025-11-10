В Башкирии задержали восемь диверсантов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Башкирии задержали восьми человек, подозреваемых в подготовке диверсий в отношении объектов сотовой связи. Инцидент произошел в Салавате и Ишимбайском районе республики, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 8 жителей г. Салавата и Ишимбайского района Республики Башкортостан, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи», — передает ТАСС информацию от ведомства. В настоящее время в отношении задержанных следователями органа безопасности возбуждено уголовное дело по факту диверсии.
