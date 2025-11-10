Власти Сербии назвали Украину другом
Спикер анонсировала подписание меморандума о работе двух стран в сфере евроинтеграции
Фото: Официальный сайт президента Украины
Спикер парламента (скупщины) Сербии Ана Брнабич прибыла с официальным визитом в Киев, где провела встречу с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Она подчеркнула, что Украина — друг Сербии. Об этом сообщает телеканал RTV.
«Я хотела бы подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии», — сказала Брнабич, передает RTV. Она также отметила, что Сербия полностью поддерживает Украину на пути евроинтеграции. Это заявление имеет большое значение в контексте стратегических целей обеих стран. Спикер анонсировала подписание меморандума о работе двух стран в сфере евроинтеграции.
Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил о телефонном разговоре со своим сербским коллегой Александаром Вучичем. По словам украинского лидера, в ходе беседы они предметно обсудили европейскую интеграцию двух стран. Зеленский отметил, что у Украины и Сербии есть возможности для взаимной помощи и сотрудничества в сфере региональной безопасности.
