Власти Сербии назвали Украину другом

Спикер анонсировала подписание меморандума о работе двух стран в сфере евроинтеграции Фото: Официальный сайт президента Украины

Спикер парламента (скупщины) Сербии Ана Брнабич прибыла с официальным визитом в Киев, где провела встречу с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Она подчеркнула, что Украина — друг Сербии. Об этом сообщает телеканал RTV.

«Я хотела бы подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии», — сказала Брнабич, передает RTV. Она также отметила, что Сербия полностью поддерживает Украину на пути евроинтеграции. Это заявление имеет большое значение в контексте стратегических целей обеих стран. Спикер анонсировала подписание меморандума о работе двух стран в сфере евроинтеграции.