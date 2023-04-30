30 апреля 2023
29 апреля 2023

В Челябинске таксист сообщил о минировании пивного магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц, редан
Сообщение о минировании оказалось ложным Фото:

В Челябинске водитель одной компаний, оказывающих услуги такси, сообщил в полицию о минировании пивного магазина. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, таксист задержан.

«Водитель такси сообщил о минировании пивного магазина на Краснопольском проспекте. Опасных предметов в магазине не обнаружено», — рассказал источник.

Звонивший уже задержан. Выясняются обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 2. статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры»).

Ранее в Челябинской области школьник сообщил о «минировании» городской администрации во ВКонтакте. А в Челябинске ученики шестого класса «заминировали» школу, разместив информацию в классном чате.

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В Челябинске водитель одной компаний, оказывающих услуги такси, сообщил в полицию о минировании пивного магазина. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, таксист задержан. «Водитель такси сообщил о минировании пивного магазина на Краснопольском проспекте. Опасных предметов в магазине не обнаружено», — рассказал источник. Звонивший уже задержан. Выясняются обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 2. статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры»). Ранее в Челябинской области школьник сообщил о «минировании» городской администрации во ВКонтакте. А в Челябинске ученики шестого класса «заминировали» школу, разместив информацию в классном чате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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