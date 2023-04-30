В Кургане ребенок поджег траву и огонь перекинулся на постройки

Полиция составила административный протокол в отношении родителей поджигателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на ул. Доватора ребенок случайно поджег сухую траву, после чего огонь перекинулся на нежилые постройки. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Поступило сообщение о возгорании построек на ул. Доватора. Во время работы с гражданами был установлен юный житель города. Он объяснил, что нашел на улице спички и решил зажечь одну из них. Спичка вспыхнула, он испугался и отбросил ее в сторону, от чего загорелась сухая трава», — сообщается в ведомстве.

В результате возгорания пострадали две нежилых постройки. В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сотрудники МВД напоминают, что взрослым необходимо контролировать своих детей, а также проводить с ними профилактические беседы о запрете использования спичек и зажигалок.