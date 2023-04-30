30 апреля 2023
29 апреля 2023
28 апреля 2023

Тюменский аквапарк за год увеличил чистую прибыль до 83,2 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, бассейн, купание, горячий источник, минеральный источник, купание в аквапарке, термальный источник
Аквапарк «ЛетоЛето» является одним из главных туристических мест в Тюменской области Фото:

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» за 2022 год увеличил свою выручку. Исходя из этого чистая прибыль выросла в 12,5 раз. Такая информация находиться в финансовой отчетности ООО «Аквапарк».

«ООО „Аквапарк“. Выручка в этом году — 1,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 83,2 миллиона рублей. В 2021 году выручка компании была 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила — 6,7 миллиона рублей», — пишут журналисты 72.RU. До этого организация несла многомиллионные убытки.

Ранее писали, что в тюменских банках прогнозируют повышение прибыли по ипотечным программам минимум в три раза по итогам апреля 2023 года. Взрывной рост спроса вызван, в основном, изменениями, которые в последние месяцы ввели Центробанк и Минстрой. В частности, на количество обращений в банки повлияли отмена околонулевой ипотеки от застройщика, а так же распространение льготных ипотечных программ на индивидуальное строительство.

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Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» за 2022 год увеличил свою выручку. Исходя из этого чистая прибыль выросла в 12,5 раз. Такая информация находиться в финансовой отчетности ООО «Аквапарк». «ООО „Аквапарк“. Выручка в этом году — 1,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 83,2 миллиона рублей. В 2021 году выручка компании была 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила — 6,7 миллиона рублей», — пишут журналисты 72.RU. До этого организация несла многомиллионные убытки. Ранее писали, что в тюменских банках прогнозируют повышение прибыли по ипотечным программам минимум в три раза по итогам апреля 2023 года. Взрывной рост спроса вызван, в основном, изменениями, которые в последние месяцы ввели Центробанк и Минстрой. В частности, на количество обращений в банки повлияли отмена околонулевой ипотеки от застройщика, а так же распространение льготных ипотечных программ на индивидуальное строительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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