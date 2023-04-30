Тюменский аквапарк за год увеличил чистую прибыль до 83,2 миллионов рублей

01 мая 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Аквапарк «ЛетоЛето» является одним из главных туристических мест в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» за 2022 год увеличил свою выручку. Исходя из этого чистая прибыль выросла в 12,5 раз. Такая информация находиться в финансовой отчетности ООО «Аквапарк». «ООО „Аквапарк“. Выручка в этом году — 1,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 83,2 миллиона рублей. В 2021 году выручка компании была 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила — 6,7 миллиона рублей», — пишут журналисты 72.RU. До этого организация несла многомиллионные убытки. Ранее писали, что в тюменских банках прогнозируют повышение прибыли по ипотечным программам минимум в три раза по итогам апреля 2023 года. Взрывной рост спроса вызван, в основном, изменениями, которые в последние месяцы ввели Центробанк и Минстрой. В частности, на количество обращений в банки повлияли отмена околонулевой ипотеки от застройщика, а так же распространение льготных ипотечных программ на индивидуальное строительство.

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» за 2022 год увеличил свою выручку. Исходя из этого чистая прибыль выросла в 12,5 раз. Такая информация находиться в финансовой отчетности ООО «Аквапарк». «ООО „Аквапарк“. Выручка в этом году — 1,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 83,2 миллиона рублей. В 2021 году выручка компании была 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила — 6,7 миллиона рублей», — пишут журналисты 72.RU. До этого организация несла многомиллионные убытки. Ранее писали, что в тюменских банках прогнозируют повышение прибыли по ипотечным программам минимум в три раза по итогам апреля 2023 года. Взрывной рост спроса вызван, в основном, изменениями, которые в последние месяцы ввели Центробанк и Минстрой. В частности, на количество обращений в банки повлияли отмена околонулевой ипотеки от застройщика, а так же распространение льготных ипотечных программ на индивидуальное строительство.