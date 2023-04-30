30 апреля 2023
29 апреля 2023

Жители ХМАО пожаловались на журналиста из-за оскорбления чувств верующих

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пресса, журналистика, свобода слова, удостоверение журналиста, наручники
В полицию Нижневартовска поступило три заявления на журналиста Фото:

Жители ХМАО просят провести проверку действий местного журналиста Константина Щербины на предмет оскорбления чувств верующих. По информации источника URA.RU из силовых структур, соответствующие заявления поступили сегодня в УМВД Нижневартовска и Сургута.

«От обычных граждан поступило три заявления в отношении Константина Щербины. Еще одно заявление поступило ранее, 26 апреля», — уточняет источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU подтвердили факт регистрации заявлений в отношении журналиста.

Недовольство верующих вызвало фото в социальной сети «ВКонтакте», на котором Щербина сидит рядом с деревянным крестом в виде распятия. Позже похожую скульптуру обнаружили в мусорном баке одного из новых микрорайонов Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет жителя ХМАО, выбросившего крест с распятием на мусорку. Сотрудники УМВД будут просматривать изображения с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить личность человека.

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Жители ХМАО просят провести проверку действий местного журналиста Константина Щербины на предмет оскорбления чувств верующих. По информации источника URA.RU из силовых структур, соответствующие заявления поступили сегодня в УМВД Нижневартовска и Сургута. «От обычных граждан поступило три заявления в отношении Константина Щербины. Еще одно заявление поступило ранее, 26 апреля», — уточняет источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU подтвердили факт регистрации заявлений в отношении журналиста. Недовольство верующих вызвало фото в социальной сети «ВКонтакте», на котором Щербина сидит рядом с деревянным крестом в виде распятия. Позже похожую скульптуру обнаружили в мусорном баке одного из новых микрорайонов Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет жителя ХМАО, выбросившего крест с распятием на мусорку. Сотрудники УМВД будут просматривать изображения с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить личность человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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