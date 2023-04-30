Жители ХМАО пожаловались на журналиста из-за оскорбления чувств верующих

01 мая 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

В полицию Нижневартовска поступило три заявления на журналиста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители ХМАО просят провести проверку действий местного журналиста Константина Щербины на предмет оскорбления чувств верующих. По информации источника URA.RU из силовых структур, соответствующие заявления поступили сегодня в УМВД Нижневартовска и Сургута. «От обычных граждан поступило три заявления в отношении Константина Щербины. Еще одно заявление поступило ранее, 26 апреля», — уточняет источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU подтвердили факт регистрации заявлений в отношении журналиста. Недовольство верующих вызвало фото в социальной сети «ВКонтакте», на котором Щербина сидит рядом с деревянным крестом в виде распятия. Позже похожую скульптуру обнаружили в мусорном баке одного из новых микрорайонов Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет жителя ХМАО, выбросившего крест с распятием на мусорку. Сотрудники УМВД будут просматривать изображения с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить личность человека.

Жители ХМАО просят провести проверку действий местного журналиста Константина Щербины на предмет оскорбления чувств верующих. По информации источника URA.RU из силовых структур, соответствующие заявления поступили сегодня в УМВД Нижневартовска и Сургута. «От обычных граждан поступило три заявления в отношении Константина Щербины. Еще одно заявление поступило ранее, 26 апреля», — уточняет источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU подтвердили факт регистрации заявлений в отношении журналиста. Недовольство верующих вызвало фото в социальной сети «ВКонтакте», на котором Щербина сидит рядом с деревянным крестом в виде распятия. Позже похожую скульптуру обнаружили в мусорном баке одного из новых микрорайонов Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет жителя ХМАО, выбросившего крест с распятием на мусорку. Сотрудники УМВД будут просматривать изображения с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить личность человека.