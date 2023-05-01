01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Жители ХМАО заявили о задержке зарплаты

HeadHunter: 15% жителей ХМАО столкнулись с задержкой зарплаты в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего зарплату задерживали представителям сферы туризма Фото:

Около 15% работающих жителей ХМАО заявили о задержке зарплаты в 2022 году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, треть из опрошенных не получила никаких объяснений от работодателя по этому поводу.

«С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 15% работников Югры: 3% — однократно, 12% — несколько раз. Еще 74% рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, а 12% в 2022 году не работали», — уточнили в hh.ru.

Чаще других с задержкой сталкивались представители сферы туризма (48% опрошенных), развлечений (33%) и строительства (30%). Наиболее частыми причинами запоздалых выплат стали финансово-экономические проблемы, ошибки бухгалтерии и сложности со стороны банков-партнеров.

Ранее сообщалось, что больше половины работающих жителей ХМАО и ЯНАО готовы пройти испытательный срок при приеме на работу. Примерно 56% опрошенных отмечают его важность для работодателя и сотрудника.

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Около 15% работающих жителей ХМАО заявили о задержке зарплаты в 2022 году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, треть из опрошенных не получила никаких объяснений от работодателя по этому поводу. «С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 15% работников Югры: 3% — однократно, 12% — несколько раз. Еще 74% рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, а 12% в 2022 году не работали», — уточнили в hh.ru. Чаще других с задержкой сталкивались представители сферы туризма (48% опрошенных), развлечений (33%) и строительства (30%). Наиболее частыми причинами запоздалых выплат стали финансово-экономические проблемы, ошибки бухгалтерии и сложности со стороны банков-партнеров. Ранее сообщалось, что больше половины работающих жителей ХМАО и ЯНАО готовы пройти испытательный срок при приеме на работу. Примерно 56% опрошенных отмечают его важность для работодателя и сотрудника.
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